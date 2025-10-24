ETV Bharat / state

'बड़सर में बेईमानी जीती और शराफत हार गई', आखिर CM सुक्खू ने ऐसा क्यों कहा? MLA लखनपाल ने किया पलटवार

आखिर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्यों कहा कि बड़सर में बेईमानी जीत गई और शराफत हार गई. जानिए क्या है इसके मायने?

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 7:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: 'बड़सर में बेईमानी जीत गई और शराफत हार गई. यह सोचने वाली बात है कि 5 विधानसभा क्षेत्रों वाले छोटे से जिले ने फिर से भाजपा विधायक को चुनकर मुख्यमंत्री को मजबूत करने का मौका गंवा दिया'. ये बातें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मैहरे में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा.

दरअसल, हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा के दौरे पर पहुंचे सीएम सुक्खू ने मैहरे में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान 2024 में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने की हुई साजिश के बाद भी बड़सर विधानसभा उपचुनाव में मिली कांग्रेस की हार पर सीएम सुक्खू का दर्द छलक उठा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

'बड़सर में बेईमानी जीत गई और शराफत हार गई'

मैहरे में मंच से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई. मैंने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं. वो हमारी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएंगे. उसके बाद जब हमारी सरकार संकट में थी, सरकार को विधायक चाहिए थे. तब सरकार को गिराने की कोशिश हमीरपुर के दो विधायकों ने की. लेकिन भगवान ने हमारा साथ दिया. हिमाचल की जनता ने साथ दिया, लेकिन बड़सर की जनता ने साथ नहीं दिया. बड़सर में बेईमानी जीत गई और शराफत हार गई'.

'आपने सीएम को मजबूत न करके, बीजेपी विधायक को चुना'

सीएम ने आगे कहा, जब शराफत हार जाए और बेईमानी जीत जाए तो आप कल्पना कीजिए कि एक 5 विधानसभा क्षेत्र वाला छोटा सा जिला, जहां आप एक बार फिर से मुख्यमंत्री को मजबूत न करके, यहां से फिर से भाजपा विधायक को चुनकर दिए. ऐसे क्या कारण हैं, जब विधायक लोग पार्टी छोड़ सकते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी ये सोचना चाहिए कि अब कट्टरता का जमाना नहीं रहा कि हम इस पार्टी से उस पार्टी गए हैं. अब सिर्फ विकास का जमाना है.

इंद्र दत्त लखनपाल ने किया सीएम पर पलटवार

वहीं, सीएम के बयान पर भाजपा विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने पलटवार किया. आईडी लखनपाल ने कहा, "इस तरह की भाषा किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती. मुख्यमंत्री का यह बयान न केवल राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र की जनता का खुला अपमान भी है. लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने अधिकार से वोट देने का हक है. जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए. मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए कि बड़सर की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें विधानसभा में भेजा है. इस तरह के बयान से मुख्यमंत्री ने जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. मुख्यमंत्री अपने ही जिले में दो विधानसभा सीटों पर हार का सामना कर चुके हैं और शायद उसी हताशा में इस तरह के बयान दे रहे हैं. लेकिन इस तरह जनता को दोष देना मुख्यमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है. उन्हें बड़सर की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए".

उपचुनाव में बड़सर सीट पर कांग्रेस को मिली थी हार

बता दें कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सुजानपुर और बड़सर सीट पर जीत दर्ज की थी. बड़सर से विधायक इंद्र दत्त लखनपाल और सुजानपुर से राजेंद्र राणा विजयी हुए थे, लेकिन इसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, तो इंद्र दत्त लखनपाल और राजेंद्र राणा सहित 6 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी. जिसकी वजह से भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई थी. इसके बाद राजेंद्र राणा और इंद्र दत्त लखनपाल सहित 6 कांग्रेस एमएलए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए. वहीं, उपचुनाव में सुजानपुर विधानसभा की जनता ने कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन बड़सर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया. जिसका दर्द आज मंच से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जाहिर किया.

ये भी पढ़ें: पंचायत चुनाव पर जयराम को सीएम की नसीहत, सुधीर शर्मा के कार्टून वाले टिप्पणी पर क्या बोले सुक्खू?

TAGGED:

CM SUKHU ON BARSAR ASSEMBLY
CM SUKHU SLAMS BJP
BARSAR ASSEMBLY
INDER DUTT LAKHANPAL ON CM SUKHU
CM SUKHUVINDER SINGH SUKHU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल में इस बार ऐसा क्या हुआ कि 8 महीनों में घट गई इतने लाख पर्यटकों की संख्या, जानें इसके पीछे की वजह

ऐसे करें बॉडी को डिटॉक्स? खाने-पीने में शामिल करें ये फूड्स, इन चीजों से करें परहेज

दिवाली के एक महीने बाद हिमाचल में क्यों मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली? जानें इसके पीछे की कहानी

GI टैग मिलने के बाद लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब, विदेशी और बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.