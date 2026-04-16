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कोई भी लड़ सकता है BDC और प्रधान का इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी आधार पर नहीं लड़ेगी पंचायत चुनाव: CM सुक्खू

पंचायत चुनावों को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आया बड़ा बयान.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 5:31 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की सियासत में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा मोड़ आ गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कर दिया है कि आगामी पंचायत चुनाव पार्टी आधार पर नहीं लड़े जाएंगे. यानी इस बार मैदान में उतरने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कांग्रेस की तरफ से अधिकृत नहीं करेगी.

शिमला में पार्टी मुख्यालय में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा, पंचायत चुनाव में पार्टी आधार पर चुनाव नहीं लड़ेगा. कोई भी योग्य व्यक्ति बीडीसी (ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी) और प्रधान सहित उपप्रधान पद का चुनाव लड़ सकता है.

कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं से भी लड़ सकता चुनाव

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'पंचायत चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं होने हैं. ऐसे में पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने से नहीं रोकेगी. कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं भी से भी चुनाव लड़ सकता है. कार्यकर्ता पार्टी आधार से अलग पंचायत में प्रधान और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल BDC का चुनाव लड़ सकते हैं'.

कांग्रेस में आपसी मतभेद के सवाल पर सीएम ने कहा सरकार और संगठन के बीच पूरा समन्वय है. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हो रही है. इस बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी.

राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बिल लाई भाजपा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है. भाजपा बिना परिसीमन महिला आरक्षण का बिल लेकर आयी है. इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए. कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं हैं. कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है. सोनिया गांधी ने पहली बार राज्य सभा में महिला आरक्षण बिल पास किया था. देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 73 वें और 74वें संशोधन में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की थी. कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है.

बता दें कि कांग्रेस पार्टी की दूसरे सत्र की मीटिंग शुरू हो गई है। जिसमें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं.

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