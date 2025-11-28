कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए ₹460 करोड़ जारी, टांडा मेडिकल कॉलेज में लगेगी एडवांस पेट स्कैन मशीन

ETV Bharat / state

ग्राम पंचायत तंगरोटी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 6:04 PM IST

कांगड़ा: धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तंगरोटी में आयोजित ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जन शिकायतें सुनी. इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय महिला मंडलों के लिए एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की. सीएम ने रामेड़-तंगरोटी सम्पर्क मार्ग, तंगरोटी संपर्क मार्ग की टारिंग और निकटवर्ती सड़क मार्गों के लिए भी धनराशि जारी करने की घोषणा की.

कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए ₹460 करोड़ जारी

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'राज्य सरकार ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 460 करोड़ रुपये जारी किए हैं और इसका कार्य प्रगति पर है. हवाई अड्डे के विस्तारीकरण से इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में जमीन की कीमतों में वृद्धि होगी और क्षेत्र में पर्यटकों की आमद में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी'.

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिला को राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया है, जिसके दृष्टिगत क्षेत्र में अनेक पर्यटन परियोजनाओं को साकार रूप दिया जा रहा है. इससे आगामी समय में स्थानीय लोगों के लिए आमदनी के नए साधन सृजित होंगे. सरकार युवाओं को घर द्वार के निकट रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है. ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके.

टांडा मेडिकल कॉलेज में लगेगी पेट स्कैन मशीन

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'पहली बार स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुधार कार्य किए हैं. एम्स की तर्ज पर कांगड़ा जिला में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और शिमला जिला के अटल आयुर्विज्ञान चिकित्सा अस्पताल चमियाना में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है. टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में पेट (PET) स्कैन मशीन स्थापित करने के लिए 28 करोड़ रुपये जारी गए हैं. इसके अलावा, एडवांस सीटी स्कैन और एक्स-रे मशीनें भी लगाई जा रही हैं'.

मुख्यमंत्री ने धर्मशाला उपचुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी बहुत कम अंतर से हारे थे. इस चुनाव में झूठ की जीत और सत्य की हार हुई. कांग्रेस से भाजपा में गए उम्मीदवार से देवेंद्र जग्गी हारे, लेकिन क्षेत्र के लोग देवेंद्र जग्गी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं.

कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी ने कहा, 'मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं. मुख्यमंत्री स्वयं पंचायतों का दौरा कर जनता से सुझाव ले रहे हैं. धर्मशाला से भाजपा विधायक जनता और जन शिकायतों से अनजान हैं'.

