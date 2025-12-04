ETV Bharat / state

सीएम सुक्खू के लंदन दौरे का किसने उठाया खर्च ? मुख्यमंत्री ने सदन में दिया जवाब

विपक्षी विधायक ने सवाल पूछा कि सीएम सुक्खू लंदन दौरे पर क्यों गए थे, वहां क्या किया और इसका खर्च किसने उठाया ?

विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 3:53 PM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 3 महीने पहले हुए लंदन दौरे की गूंज गुरुवार को हिमाचल विधानसभा में भी सुनाई दी. प्रश्न काल के दौरान बीजेपी विधायक की ओर से लंदन दौरे और इस पर हुए खर्च को लेकर सवाल किए गए थे. जिसका लिखित जवाब सरकार की ओर से दिया गया है.

किसने पूछा और क्या पूछा ?

गुरुवार को हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन सुलह से बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सवाल पूछे.

  • -हाल में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए लंदन दौरे की अवधि कितनी थी और इस यात्रा का उद्देश्य क्या था.
  • -इस दौरान मुख्मयंत्री ने किन-किन बिजनेसमैन या निवेशकों से मुलाकात की ? इन बैठकों में पर्यटन, बागवानी, निवेश या किसी अन्य क्षेत्र पर चर्चा हुई ?
  • -इस यात्रा पर कितना खर्च हुआ और यह खर्च किस निधि से वहन किया गया? क्या इस दौरे के दौरान कोई MoU भी हुआ ? अगर हां तो ब्यौरा दें.

मुख्यमंत्री ने दिया जवाब

इस सवाल का लिखित जवाब भी विधानसभा दिया गया. जिसके मुताबिक ये मुख्यमंत्री का निजी दौरा था और इस दौरे का पूरा खर्च सीएम सुक्खू द्वारा ही वहन किया गया. इसलिये इस दौरे का सरकारी खजाने पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ा. यह दौरा पूरी तरह से व्यक्तिगत था जिसके कारण विभाग के पास इस संबंध में किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी, बैठक, किसी निवेश या MoU का रिकॉर्ड नहीं है.

इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सदन में जवाब दिया और कहा कि "लंदन में बेटी के दाखिला करवाने गए थे और इसके लिए अपने खर्च पर गए थे. चाय व खाने का बिल भी ऑनलाइन खाते से चुकाया."

सीएम के लंदन दौरे पर सियासत

गौरतलब है कि सीएम सुक्खू सितंबर महीने में अपनी बेटी के एडमिशन के लिए लंदन गए थे. जिसपर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए इसे सरकारी पैसे का दुरुपयोग बताया. जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पहले भी साफ किया था वो कि बेटी के एडमिशन के लिए लंदन गए थे और अब गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी की ओर से सवाल भी किया गया.

