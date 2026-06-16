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सुखविंदर सरकार ने किया सालाना ₹600 करोड़ की कमाई का इंतजाम, अमित शाह से मिलकर CM सुक्खू ने जीती बड़ी लड़ाई

शिमला: आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल के लिए एक सुख की खबर है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर एक बड़ी सफलता हासिल की है. सुक्खू सरकार केंद्र से मिलकर आठ साल पुराने फाइनेंशल डेडलॉक को सुलझाने में कामयाब हुई है. किशाऊ बांध परियोजना के विद्युत घटक पर होने वाली 2,000 करोड़ रुपये की लागत अब इससे लाभ उठाने वाले देश के अन्य राज्य वहन करेंगे. किशाऊ परियोजना के पूरा होने के बाद हिमाचल को हर वर्ष 100 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी. मंगलवार को दिल्ली में सीएम सुक्खू की इस मसले पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात व बैठक हुई. इस मामले में राज्य सरकार के प्रयास से लगभग 15,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाली 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है. यह परियोजना टौंस नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बनाई जानी प्रस्तावित है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में हिमाचल सरकार ने अपने राज्य हित की मजबूती से पैरवी की. पिछले आठ साल से परियोजना की वित्तीय लागत वहन करने से संबंधित गतिरोध को समाप्त करने में हिमाचल सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है. केंद्र सरकार ने परियोजना के जल घटक के रूप में लाभान्वित होने वाले राज्यों दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा द्वारा हिमाचल प्रदेश के हिस्से के विद्युत घटक के रूप में होने वाली लगभग 2,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को वहन करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है.

सीएम सुक्खू के प्रयास से हिमाचल को अब सालाना छह सौ करोड़ का लाभ मिल सकेगा. सीएम सुक्खू ने बताया कि इससे प्रदेश का वित्तीय बोझ कम होगा. उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ऐसा करने में सफल नहीं हो पाई थी. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने राज्य के हिस्से के रूप में 800 करोड़ रुपये प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि परियोजना के जल घटक के लिए भारत सरकार 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवा रही है, इस स्थिति में विद्युत घटक के लिए इसी प्रकार की सहायता न मिलना अनुचित था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के कारण विस्थापन का सबसे अधिक प्रभाव हिमाचल प्रदेश की आबादी पर पड़ेगा और राज्य को इससे अधिक नुकसान होगा. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना न्यायसंगत नहीं था. सीएम ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में हिमाचल प्रदेश के योगदान की उचित प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त राज्य को विद्युत घटक के रूप में प्रतिवर्ष 100 करोड़ यूनिट बिजली की हिस्सेदारी मिलेगी. इसकी अनुमानित लागत लगभग 600 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होगी. इससे राज्य के वित्तीय संसाधनों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी. सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने हमेशा राज्य के हितों को सर्वाेपरि रखा है. बिजली परियोजनाओं में राज्य के वैध अधिकार, लंबित बकाया राशि तथा अन्य हितों की लड़ाई में हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी जीत बताया.