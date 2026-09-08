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8 हजार करोड़ के वित्तीय अंतर से जूझ रहा हिमाचल, सुक्खू ने दिल्ली में उठाया बड़ा मुद्दा

सीएम सुक्खू ने की केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात ( DIPR )

शिमला: राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद बढ़े वित्तीय दबाव के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब केंद्र के सामने बड़ी वित्तीय राहत का मामला जोरदार तरीके से उठाया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता के साथ उधार लेने की सीमा बढ़ाने की मांग रखी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान और महंगे बुनियादी ढांचे को देखते हुए हिमाचल को सामान्य राज्यों के बराबर नहीं देखा जा सकता. मुख्यमंत्री ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 से राजस्व घाटा अनुदान पूरी तरह बंद हो गया है. इससे हिमाचल प्रदेश के सामने करीब 8 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय अंतर पैदा हो गया है. पिछले वर्षों में राजस्व घाटा अनुदान में लगातार कमी होने से भी राज्य के वित्तीय संसाधनों पर दबाव बढ़ा है. ऋण सीमा 3 से 4 फीसदी करने की मांग सुक्खू ने केंद्र सरकार से राज्य की उधार लेने की सीमा को वर्तमान 3 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 4 प्रतिशत करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि इससे राज्य को अपनी प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के साथ-साथ जरूरी सार्वजनिक सेवाओं और विकासात्मक प्राथमिकताओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय गुंजाइश मिलेगी. वहीं, मुख्यमंत्री ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के तहत आपूर्ति और विक्रेता भुगतानों को एसएनए-स्पर्श मॉडल से छूट देने की मांग भी उठाई. उन्होंने कहा कि इससे राज्य में पूंजीगत परियोजनाओं से जुड़े भुगतान और विकास कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.