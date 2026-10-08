CM सुक्खू ने बच्चों से किया वादा निभाया, स्कूलों के लिए खुले सरकारी खजाने के द्वार, 15.75 करोड़ की सौगात से बदलेगी तस्वीर
कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री रोहड़ू-रामपुर दौरे पर गए हैं. जहां उन्होंने ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत लोगों से संवाद किया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 4:31 PM IST
शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के दौरान जनता से किए वायदों को धरातल पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इस दौरान स्कूल भवन के लिए मुख्यमंत्री से दो करोड़ रुपये की मांग करने वाली छात्रा की आवाज भी सरकार तक पहुंची और अब उस मांग को मंजूरी मिल गई है. मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से किया वायदा निभाते हुए शिमला जिला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के रचौली और रामपुर विधानसभा क्षेत्र के काशापाट में स्कूल भवनों के निर्माण के लिए दो-दो करोड़ रुपये जारी किए हैं. यानी बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर चार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. लेकिन विकास की यह सौगात केवल स्कूल भवनों तक सीमित नहीं है. मुख्यमंत्री के भटवाड़ी और काशापाट प्रवास के दौरान की गई कुल नौ घोषणाओं के लिए 15.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इससे क्षेत्र में पुलों, फुट ब्रिज, सड़कों और क्रैश बैरियर सहित जरूरी विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है.
छात्रा ने मांगे थे दो करोड़, अब स्कूल को मिलेगी नई इमारत
सीएम सुक्खू के रामपुर प्रवास के दौरान स्कूल में विद्यार्थियों से संवाद का एक अहम नतीजा सामने आया है. संवाद के दौरान एक छात्रा ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रचौली के नए भवन के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री से दो करोड़ रुपये देने की मांग की थी. मुख्यमंत्री ने इस मांग को प्राथमिकता देते हुए धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी. अब योजना विभाग ने इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसी तरह रामपुर विधानसभा क्षेत्र के काशापाट स्कूल के नए भवन के निर्माण के लिए भी दो करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. दोनों स्कूलों के भवन निर्माण के लिए कुल चार करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है. इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा.
पुलों से लेकर सड़कों तक, इन विकास कार्यों के लिए जारी हुए करोड़ों रुपये
मुख्यमंत्री के भटवाड़ी और काशापाट प्रवास के दौरान स्थानीय लोगों ने विभिन्न विकास कार्यों की मांगें रखी थीं. मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर घोषणाएं की थीं, जिनके अनुरूप अब कुल 15.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इनमें रोहड़ू और रामपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए सड़क, पुल, फुट ब्रिज, क्रैश बैरियर और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं.
रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के लिए जारी धनराशि का ब्योरा
- सुंदरु खड्ड पर पुल निर्माण को 4 करोड़ रुपये.
- बरशील पुल निर्माण को 1 करोड़ रुपये.
- शिशारा में फुट ब्रिज निर्माण: 25 लाख रुपये.
- अंबेडकर भवन, रोहड़ू को 50 लाख रुपये.
इन कार्यों के लिए जारी धनराशि से क्षेत्र में आवागमन की सुविधाओं को बेहतर बनाने और आवश्यक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी. अंबेडकर भवन के निर्माण के संबंध में योजना विभाग ने स्वीकृति पत्र लोक निर्माण विभाग को भेज दिया है.
काशापाट में सड़क सुरक्षा पर जोर, क्रैश बैरियर के लिए दो-दो करोड़
रामपुर विधानसभा क्षेत्र के काशापाट में भी स्थानीय लोगों की मांगों के अनुरूप विकास कार्यों के लिए धनराशि जारी की गई है. यहां धनदोल से काशापाट तक क्रैश बैरियर लगाने के लिए दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसके अलावा जबल से खाबल सड़क के सुधार और क्रैश बैरियर लगाने के लिए भी दो करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है. इन कार्यों का उद्देश्य सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ दुर्घटना संभावित मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना है. पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा और बेहतर संपर्क व्यवस्था स्थानीय लोगों के लिए अहम जरूरत है.
सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री का जनता से सीधा संवाद करने और स्थानीय समस्याओं को सुनने पर जोर रहा है. भटवाड़ी और काशापाट प्रवास के दौरान सामने आई मांगों पर अब धनराशि जारी होने से संबंधित विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला है. मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की मांगों के अनुरूप घोषणाएं की थीं. अब योजना विभाग की ओर से धनराशि की स्वीकृति जारी किए जाने से संबंधित विभागों के माध्यम से इन कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा.
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