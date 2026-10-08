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CM सुक्खू ने बच्चों से किया वादा निभाया, स्कूलों के लिए खुले सरकारी खजाने के द्वार, 15.75 करोड़ की सौगात से बदलेगी तस्वीर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( FB@CMSUKHU )

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के दौरान जनता से किए वायदों को धरातल पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इस दौरान स्कूल भवन के लिए मुख्यमंत्री से दो करोड़ रुपये की मांग करने वाली छात्रा की आवाज भी सरकार तक पहुंची और अब उस मांग को मंजूरी मिल गई है. मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से किया वायदा निभाते हुए शिमला जिला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के रचौली और रामपुर विधानसभा क्षेत्र के काशापाट में स्कूल भवनों के निर्माण के लिए दो-दो करोड़ रुपये जारी किए हैं. यानी बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर चार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. लेकिन विकास की यह सौगात केवल स्कूल भवनों तक सीमित नहीं है. मुख्यमंत्री के भटवाड़ी और काशापाट प्रवास के दौरान की गई कुल नौ घोषणाओं के लिए 15.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इससे क्षेत्र में पुलों, फुट ब्रिज, सड़कों और क्रैश बैरियर सहित जरूरी विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है.

छात्रा ने मांगे थे दो करोड़, अब स्कूल को मिलेगी नई इमारत