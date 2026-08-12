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'हिमाचल में अब भी पड़ोसी राज्यों से सस्ता मिल रहा पेट्रोल-डीजल', CM सुक्खू ने बताई सेस लगाने के पीछे की असली वजह

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल की कीमतें हिमाचल प्रदेश की अपेक्षा सवा रुपए ज्यादा है, जिसे देखते हुए अनाथ बच्चों व विधवाओं के लिए 60 पैसे सेस लगाने का निर्णय लिया और कानून पास किया है. सेस लगाने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कीमत पंजाब, हरियाणा व उत्तराखंड की तुलना में 60 पैसे कम है".

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर अनाथ व विधवा सेस लगाने से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है. वहीं, पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने से विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जिसको लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया दी है. सीएम सुक्खू ने कहा पड़ोसी राज्यों से हिमाचल में कम दामों पर पेट्रोल-डीजल मिल रहा है.

बता दें कि आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर जिला के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने एम्स बिलासपुर का निरीक्षण किया औप एम्स प्रबंधन, चिकित्सकों व मरीजों से मुलाकात कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया. इस मौके पर उनके साथ तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर सहित कांग्रेस पदाधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि दिल्ली एम्स में जिस तरह की तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, उसी तरह एम्स बिलासपुर में भी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए. एम्स अस्पताल में दो से तीन मुख्य बातों की कमी रहती है, जिसमें प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की कमी का होना है. ऐसे में सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भी सुपर स्पेशलिस्ट करके आएगा, उसका वॉक इन इंटरव्यू करवाकर उन्हें रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किया जाएगा. ताकि जो डॉक्टर अस्पताल को छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें रोका जा सकेगा और प्रदेश के अस्पतालों में अपनी सेवाएं देते रहेंगे.

वहीं, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब प्रदेश में उनकी सरकार आयी थी, उस समय 35 प्रतिशत अस्पताल व मेडिकल कॉलेज ऑक्यूपेंसी पर चल रहे थे, जो अब 80 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी से आगे चल रहे हैं. दिसंबर माह तक प्रदेश के 80 प्रतिशत पैरामिडकल स्टाफ सहित अन्य पदों पर नियुक्तियां कर दी जाएंगी. जिन थेरेपी पर सरकार जल्द काम करने जा रही है, जिसके संदर्भ में हमीरपुर में नॉर्थ इंडिया का रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है और रिमूवल डिजीज के लिए भी रिसर्च सेंटर आईजीएमसी में बनाने जा रहे है.

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