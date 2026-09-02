यूनिवर्सिटी बिल पर बोले CM सुक्खू, 'राजनीतिक हस्तक्षेप किया खत्म, अब मेरिट से मिलेगा मौका'
हिमाचल के यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां मेरिट और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आधार पर की जाएंगी: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 6:50 PM IST
शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों की पुरानी व्यवस्था में बदलाव कर सरकार ने युवाओं के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां मेरिट और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आधार पर की जाएंगी. सरकार का उद्देश्य राजनीतिक सिफारिश और हस्तक्षेप को खत्म करना है, ताकि योग्य युवाओं को समान अवसर मिल सके. लंबे समय से ऐसे युवाओं के साथ अन्याय होता रहा है, जो अपनी योग्यता और प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर नौकरी पाने के हकदार थे.
राजनीतिक परिवारों के युवाओं को भी मेरिट पर मौका
सुक्खू ने कहा कि राजनीतिक परिवारों से आने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को भी उनकी योग्यता के आधार पर अवसर मिलना चाहिए. यदि किसी राजनीतिक परिवार का बच्चा मेरिटोरियस है तो उसकी योग्यता पर सवाल नहीं उठना चाहिए. विश्वविद्यालयों में लिखित परीक्षा और अन्य पारदर्शी चयन प्रक्रियाओं को लागू किया जाएगा. इससे योग्य युवाओं को बिना राजनीतिक सिफारिश के नौकरी पाने का अवसर मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने भाजपा से संबंधित विधेयक का समर्थन करने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता और कुर्सी की राजनीति करती है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आई है.
लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का दावा
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया में किए गए बदलावों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहले कई मामलों में लिखित परीक्षा के अंकों का अंतिम चयन में पर्याप्त प्रभाव नहीं होता था और साक्षात्कार के अंकों की भूमिका अधिक रहती थी. सरकार ने लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार दोनों के अंकों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया है, ताकि भर्ती अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो.
सुक्खू ने पिछली भाजपा सरकार पर भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे मामलों की जांच कराई और अनियमितताओं पर कार्रवाई की. विधानसभा और हाईकोर्ट में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती में भी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लोक सेवा आयोग अथवा अन्य पारदर्शी व्यवस्था से भर्ती कराने पर विचार किया जा सकता है.
कर्ज को लेकर भाजपा पर साधा निशाना
प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार निर्धारित सीमा के भीतर ही कर्ज ले रही है और कर्ज लेने की सीमा केंद्र सरकार निर्धारित करती है. मौजूदा सरकार को पिछली भाजपा सरकार द्वारा छोड़े गए कर्ज और देनदारियों को भी चुकाना पड़ रहा है. हिमाचल को लंबे समय में आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है और सरकार इसी दिशा में काम कर रही है. प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और प्रदेश की संपदा से जुड़े अधिकारों की लड़ाई सरकार जारी रखेगी.
भांग की खेती और लॉटरी के मुद्दे पर दी प्रतिक्रिया
भांग की खेती के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा की चयन समिति में भाजपा के सदस्यों ने भी अपनी भूमिका निभाई है. उन्होंने भाजपा नेताओं के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि कुछ नेता पहले भांग की खेती को वैध करने की वकालत करते रहे हैं, लेकिन अब इसका विरोध कर रहे हैं. लॉटरी के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को पहले अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.
CM बोले- BBMB और वाटर सेस पर कानूनी लड़ाई जारी
बीबीएमबी से जुड़े क्षेत्रों और हिमाचल के अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी लड़ाई मजबूती से जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों और अधिकारों के लिए सरकार को लगातार संघर्ष करना होगा. वाटर सेस के मुद्दे पर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार ने प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखी है.
उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और वहां राज्य की याचिका स्वीकार की गई है. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार वाटर सेस समेत अपने अन्य अधिकारों की लड़ाई भी मजबूती से लड़ेगी.
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