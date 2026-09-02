ETV Bharat / state

यूनिवर्सिटी बिल पर बोले CM सुक्खू, 'राजनीतिक हस्तक्षेप किया खत्म, अब मेरिट से मिलेगा मौका'

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों की पुरानी व्यवस्था में बदलाव कर सरकार ने युवाओं के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां मेरिट और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आधार पर की जाएंगी. सरकार का उद्देश्य राजनीतिक सिफारिश और हस्तक्षेप को खत्म करना है, ताकि योग्य युवाओं को समान अवसर मिल सके. लंबे समय से ऐसे युवाओं के साथ अन्याय होता रहा है, जो अपनी योग्यता और प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर नौकरी पाने के हकदार थे.

राजनीतिक परिवारों के युवाओं को भी मेरिट पर मौका

सुक्खू ने कहा कि राजनीतिक परिवारों से आने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को भी उनकी योग्यता के आधार पर अवसर मिलना चाहिए. यदि किसी राजनीतिक परिवार का बच्चा मेरिटोरियस है तो उसकी योग्यता पर सवाल नहीं उठना चाहिए. विश्वविद्यालयों में लिखित परीक्षा और अन्य पारदर्शी चयन प्रक्रियाओं को लागू किया जाएगा. इससे योग्य युवाओं को बिना राजनीतिक सिफारिश के नौकरी पाने का अवसर मिलेगा.

यूनिवर्सिटी बिल पर सीएम सुक्खू की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने भाजपा से संबंधित विधेयक का समर्थन करने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता और कुर्सी की राजनीति करती है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आई है.

लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का दावा

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया में किए गए बदलावों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहले कई मामलों में लिखित परीक्षा के अंकों का अंतिम चयन में पर्याप्त प्रभाव नहीं होता था और साक्षात्कार के अंकों की भूमिका अधिक रहती थी. सरकार ने लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार दोनों के अंकों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया है, ताकि भर्ती अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो.

सुक्खू ने पिछली भाजपा सरकार पर भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे मामलों की जांच कराई और अनियमितताओं पर कार्रवाई की. विधानसभा और हाईकोर्ट में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती में भी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लोक सेवा आयोग अथवा अन्य पारदर्शी व्यवस्था से भर्ती कराने पर विचार किया जा सकता है.