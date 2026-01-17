ETV Bharat / state

दिल्ली में गूंजा हिमाचली सेब का मुद्दा, सीएम सुक्खू ने केंद्र से रखी ये मांग

शुक्रवार शाम नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भेंट की और सेब उत्पादन के पीक सीजन (जुलाई से नवंबर) के दौरान सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने का पुरजोर आग्रह किया. उन्होंने सेब पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 100 फीसदी करने का भी आग्रह किया. ताकि विदेशी सेब के आयात से राज्य के बागवानों को हानि न हो.

शिमला: हिमाचल के बागवानों के हक में इस बार सरकार आर-पार के मूड में नजर आ रही है. सेब सीजन के पीक आवर्स में विदेशी सेब के बढ़ते आयात से स्थानीय उत्पादकों पर पड़ रहे असर को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्र सरकार के समक्ष बागवानों की मांग को मजबूती से रखा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हिमाचल के सेब को बचाने के लिए सीजन के दौरान विदेशी सेब के आयात पर प्रतिबंध जरूरी है. इस मुद्दे ने अब राष्ट्रीय स्तर पर सियासी और आर्थिक बहस को और तेज कर दिया है.

हिमाचल में 2.5 लाख किसान सेब उत्पादन से जुड़े

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, हिमाचल प्रदेश में करीब 2.5 लाख किसान सेब उत्पादन से जुड़े हैं. राज्य के कुल फल उत्पादन में सेब का योगदान करीब 80 फीसदी है. सेब उत्पादन से सालाना करीब 4500 करोड़ रुपये की आय होती है. उन्होंने प्रदेश के बागवानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह किया'.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सप्ताह प्रदेश के बागवानों ने उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी थी, जिन्हें उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष उठाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस मामले को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष भी रखा और बागवानों के हित में शीघ्र उचित कार्यवाही का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को सेब पर आयात शुल्क कम किए जाने से बागवानों को हो रही हानि के बारे में भी अवगत करवाया. उन्होंने कहा की पिछले दस वर्षों में सेब आयात में लगभग ढाई गुणा वृद्धि हुई है और मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें और वृद्धि हो सकती है.

हिमाचल सेब उत्पाद (FILE)

मुख्यमंत्री ने बताया कि न्यूजीलैंड से सेब आयात अधिकतम अप्रैल से अगस्त के दौरान होता हैं. इस समय आयात शुल्क 25 फीसदी तय किया गया है, वहीं अन्य महीनों में पूर्व की तरह 50 फीसदी शुल्क लागू रहता है. विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों से न केवल सेब सीजन के दौरान बागवान प्रभावित होगें, बल्कि राज्य में कोल्ड स्टोरेज में रखे सेबों की कीमतों और ऑफ-सीजन कारोबार पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा.

