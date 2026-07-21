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राहुल गांधी की हिरासत के विरोध में धरने पर बैठे CM सुक्खू, केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए नारे

धरने को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का सबसे मजबूत माध्यम है. उन्होंने कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. ऐसे में उनके खिलाफ बल प्रयोग और कार्रवाई उचित नहीं कही जा सकती.

लोकभवन के बाहर आयोजित धरने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग उठाई और छात्रों के आंदोलन पर हुई कार्रवाई का विरोध किया.

शिमला: दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने और युवाओं पर लाठीचार्ज करने के विरोध में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है. मंगलवार को राजधानी शिमला में लोकभवन के बाहर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और राहुल गांधी के साथ कथित बदसलूकी तथा छात्रों पर हुई कार्रवाई की निंदा की गई.

राहुल गांधी के साथ बदसलूकी का लगाया आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में पहुंचे थे और उनकी मांगों को उठा रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया तथा उनके साथ बदसलूकी की गई. उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाना चाहिए. उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ दर्ज मामलों को भी वापस लेने की मांग की.

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

मुख्यमंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की भी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि NEET से लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ होता है. आज भारत के डॉक्टर थे दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं. उन्होंने केंद्र सरकार पर नीट पेपर लीक मामले में अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि सोनम वांगचुक और अन्य छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस ली जानी चाहिए तथा पूरे मामले का समाधान बातचीत के माध्यम से निकाला जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से उठाई गई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग निजी नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के तनावग्रस्त युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं. धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर लगातार मुखर रहेगी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनता की आवाज को इसी तरह दबाने का प्रयास जारी रहा तो कांग्रेस आने वाले समय में और बड़े आंदोलन करेगी.

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