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Himachal Budget: बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान, दूध की खरीद कीमतों भारी वृद्धि, मछली पर ₹100 MSP

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा है कि, यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का व्यवस्था परिवर्तन का बजट है. सरकार प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, प्रदेश में दूध उत्पादन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है. 3 रुपए प्रति लीटर डीबीटी को बढ़ाकर ₹6 प्रति लीटर करने की घोषणा की गई है. अगले वित्त वर्ष से गाय के दूध की क्रय मूल्य को ₹51 से बढ़कर 61 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा की गई है. भैंस के दूध को ₹61 प्रति लीटर से बढ़कर ₹71 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा की गई है. इससे प्रदेश में दूध उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा.

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चौथी बार हिमाचल प्रदेश का बजट पेश कर रहे हैं. हिमाचल में इस बार बजट का आकार 54,928 करोड़ रुपए है. यह पिछली बार से 3586 करोड़ रुपए कम है. इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं. ऑर्गेनिक फसलों के MSP में बढ़ोतरी कई गई है. हमीरपुर में ₹25 करोड़ का एक्वा पार्क और मुख्यमंत्री खेत बाड़बंदी योजना के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

सीएम सुक्खू ने बजट पेश करते हुए कहा कि, सरकार ने हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी प्राकृतिक योजना के तहत प्रकृति की विधि को बढ़ावा दिया है. हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पादन की प्रोसेसिंग और न्यूट्रिशन जांच के लिए अत्यधिक लैब स्थापित होगी. प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं के MSP को 60 रुपए से बढ़कर ₹80 करने की घोषणा की गई है. मक्की के MSP को ₹40 से बढ़कर 50 करने की घोषणा की गई है. वहीं, हल्दी के MSP को ₹90 से बढ़कर ₹150 करने की घोषणा की गई है. इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार अदरक के लिए ₹30 प्रति किलो MSP देने की घोषणा की गई है.

बजट में कृषि-पशुपालन के लिए ऐलान (ETV Bharat GFX)

मुख्यमंत्री खेती बाड़बंदी योजना के लिए 10 करोड़

बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, हमारे किसान हितैषी हैं. किसानों की उन्नति और प्रगति के लिए सरकार प्रदेश में किसानी बागवानी आयोग स्थापित करेगी. मुख्यमंत्री खेती बाड़बंदी योजना के लिए 10 करोड़ का ऐलान किया गया है और 435 क्लस्टर में 21,750 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया है. हिमाचल प्रदेश में बेहतर क्वालिटी के प्लाटिंग पदार्थ के लिए 5000 पौधे तैयार किए जाएंगे. वित्त वर्ष 2026-27 प्रदेश में बागवानी क्षेत्र में शिवा प्रोजेक्ट के तहत 325 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

गद्दी समुदाय के लिए पहल योजना की शुरुआत

इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने गद्दी समुदाय के लिए 300 करोड़ की लागत से पहल योजना की शुरुआत की है. गद्दी समुदाय के लोगों को डिजिटल कार्ड मिलेगा. इस समुदाय के लोगों आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा. प्रदेश में चारागाह को लेकर पोर्टल विकसित किया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री (@HimachalAssembly)

हिमाचल में ऊन के क्रय विक्रय के लिए व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि, हिमाचल प्रदेश में ऊन के क्रय विक्रय के लिए व्यवस्था विकसित की जाएगी. इसके लिए 2 करोड़ की घोषणा की गई है. प्रदेश में ऊन के लिए ₹100 प्रति किलो सपोर्ट प्राइज की घोषणा की गई है. पोल्ट्री फार्म को विकसित करने के लिए उड़ान योजना के तहत पीपीपी मोड पर विकसित करने का प्रस्ताव है. प्रत्येक पोल्ट्री फार्म यूनिट को भूमि पर 30% की सब्सिडी दी जाएगी. इसके लिए अलावा बैंक सहायता में भी सब्सिडी की घोषणा की गई है.

मछली पर प्रति किलो 100 रुपए MSP

मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि, हिमाचल में काऊ सेंचुरी और गौ सदन चलाने के लिए NGO और बिजनेस हाउस को अनुमति मिलेगी. इसके अलावा बजट में जलाशयों की मछली के लिए एमएसपी का ऐलान किया गया है. जलाशयों की मछली पर 100 रुपए प्रति किलो एमएसपी तय किया गया है. अगर इससे कम पर बिक्री होती है तो सरकार अधिकतम 20 रुपए अनुदान DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाएगी.

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