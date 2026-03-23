ETV Bharat / state

हिमाचल में अपराध का आतंक, देवभूमि में तीन साल में 270 मर्डर, दुष्कर्म के 1096 और अपहरण के 1540 केस दर्ज

शिमला: देवभूमि हिमाचल प्रदेश में तीन साल के अंतराल में हत्या के 270 मामले सामने आए हैं. इसी अवधि में दुष्कर्म के मामलों की संख्या भी एक हजार से अधिक है. यही नहीं, अपहरण के 1540 मामले रिकॉर्ड किए गए. सभी तरह के अपराधों की संख्या देखें तो तीन साल की अवधि में 31 जनवरी 2026 तक क्राइम के कुल 5947 केस सामने आए हैं. इस प्रकार औसतन हर साल मर्डर के 70 व सभी तरह के अपराधों की सालाना औसत दो हजार के करीब बनती है. इस दौरान दर्ज किए गए कुल मामलों में से 2849 में चालान पेश किया गया है. अभी भी 548 मामलों की पुलिस जांच कर रही है.

अपराध के ये आंकड़े हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे चरण में सोमवार 23 मार्च को पेश किए गए. इस संदर्भ में भाजपा विधायक जेआर कटवाल ने सवाल किया था. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनके पास गृह विभाग भी है, की तरफ से विस्तार से लिखित में जानकारी दी गई. सदन में पेश की गई जानकारी के अनुसार, 'तीन साल की अवधि में 31 जनवरी 2026 तक राज्य में हत्या के 270 मामले दर्ज किए गए. दुष्कर्म के मामलों की संख्या 1096 है. इसी प्रकार चोरी के 3032 केस सामने आए. डकैती के कुल 9 मामले दर्ज किए गए और किडनैपिंग के भी 1540 केस दर्ज हुए'.

शिमला जिला में मर्डर के सबसे अधिक केस

राज्य में कुल 14 पुलिस जिला में सबसे अधिक मर्डर के मामले शिमला जिला में पेश आए हैं. शिमला जिला में मर्डर के 42 मामले दर्ज किए गए. इसी प्रकार पुलिस जिला बद्दी में 24, बिलासपुर जिला में 16, चंबा में 19, पुलिस जिला देहरा में 5, हमीरपुर में 11, कांगड़ा में 31, किन्नौर में 8, कुल्लू में 21, लाहौल-स्पीति में 1, मंडी में 24, नूरपुर में 9, सिरमौर में 19, सोलन में 18, ऊना में 21 व रेलवे व यातायात पुलिस के समक्ष मर्डर का एक केस सामने आया.