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हिमाचल में अपराध का आतंक, देवभूमि में तीन साल में 270 मर्डर, दुष्कर्म के 1096 और अपहरण के 1540 केस दर्ज

देवभूमि हिमाचल में तीन साल में किस तरह के अपराध बढ़े. विधानसभा में सामने आई जानकारी.

हिमाचल में अपराध का आतंक
हिमाचल में अपराध का आतंक (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 8:25 PM IST

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Updated : March 23, 2026 at 8:41 PM IST

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शिमला: देवभूमि हिमाचल प्रदेश में तीन साल के अंतराल में हत्या के 270 मामले सामने आए हैं. इसी अवधि में दुष्कर्म के मामलों की संख्या भी एक हजार से अधिक है. यही नहीं, अपहरण के 1540 मामले रिकॉर्ड किए गए. सभी तरह के अपराधों की संख्या देखें तो तीन साल की अवधि में 31 जनवरी 2026 तक क्राइम के कुल 5947 केस सामने आए हैं. इस प्रकार औसतन हर साल मर्डर के 70 व सभी तरह के अपराधों की सालाना औसत दो हजार के करीब बनती है. इस दौरान दर्ज किए गए कुल मामलों में से 2849 में चालान पेश किया गया है. अभी भी 548 मामलों की पुलिस जांच कर रही है.

अपराध के ये आंकड़े हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे चरण में सोमवार 23 मार्च को पेश किए गए. इस संदर्भ में भाजपा विधायक जेआर कटवाल ने सवाल किया था. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनके पास गृह विभाग भी है, की तरफ से विस्तार से लिखित में जानकारी दी गई. सदन में पेश की गई जानकारी के अनुसार, 'तीन साल की अवधि में 31 जनवरी 2026 तक राज्य में हत्या के 270 मामले दर्ज किए गए. दुष्कर्म के मामलों की संख्या 1096 है. इसी प्रकार चोरी के 3032 केस सामने आए. डकैती के कुल 9 मामले दर्ज किए गए और किडनैपिंग के भी 1540 केस दर्ज हुए'.

शिमला जिला में मर्डर के सबसे अधिक केस

राज्य में कुल 14 पुलिस जिला में सबसे अधिक मर्डर के मामले शिमला जिला में पेश आए हैं. शिमला जिला में मर्डर के 42 मामले दर्ज किए गए. इसी प्रकार पुलिस जिला बद्दी में 24, बिलासपुर जिला में 16, चंबा में 19, पुलिस जिला देहरा में 5, हमीरपुर में 11, कांगड़ा में 31, किन्नौर में 8, कुल्लू में 21, लाहौल-स्पीति में 1, मंडी में 24, नूरपुर में 9, सिरमौर में 19, सोलन में 18, ऊना में 21 व रेलवे व यातायात पुलिस के समक्ष मर्डर का एक केस सामने आया.

मंडी में रेप के सबसे अधिक मामले, शिमला दूसरे नंबर पर

महिलाओं के प्रति अपराध में सबसे घिनौना दुष्कर्म है. मंडी जिला में रेप के सबसे अधिक 163 केस दर्ज किए गए. इसके अलावा शिमला में 144, सिरमौर में 139 मामले सामने आए. अन्य जिलों में पुलिस जिला बद्दी के तहत रेप के 87, बिलासपुर में 58, चंबा में 95, देहरा में 8, हमीरपुर में 26, कांगड़ा में 112, किन्नौर में 25, कुल्लू में 72, नूरपुर में 33, लाहौल-स्पीति में केवल दो मामले सामने आए. सोलन जिला में 75 व ऊना जिला में दुष्कर्म के 57 मामले दर्ज हुए. दुखद ये कि कुल चालीस मामलों में ही दुष्कर्म करने वाले अपराधी को सजा मिली है, इसके अलावा 23 लोग आरोप से बरी हुए.

वहीं, चोरी के सबसे अधिक मामले शिमला जिला में पेश आए. शिमला में चोरी के 381, बद्दी में 340, सिरमौर में 332, कांगड़ा में 324, मंडी में 318 व ऊना में 299 मामले दर्ज किए गए. अपहरण के मंडी में सबसे अधिक 232 मामले देखे गए. शिमला में 186 व सोलन में अपहरण के 131 मामले सामने आए.

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Last Updated : March 23, 2026 at 8:41 PM IST

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