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हिमाचल में खजाने की सेहत मंद, वेतन-पेंशन व ब्याज पर खर्च पहुंचा 33266 करोड़, विकास के लिए बचा सिर्फ 14 फीसदी हिस्सा

हिमाचल मानसून सत्र के आखिरी दिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन के पटल पर कैग रिपोर्ट रखा.

सीएम सुक्खू ने सदन के पटल पर रखा कैग रिपोर्ट
सीएम सुक्खू ने सदन के पटल पर रखा कैग रिपोर्ट (ETV Bharat FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 9:46 PM IST

5 Min Read
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शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है. बजट का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन व लिए गए कर्ज के ब्याज पर खर्च करना पड़ रहा है. विकास के लिए न के बराबर पैसा बच रहा है. आलम ये है कि वर्ष 2024-25 में वेतन, पेंशन व ब्याज पर साल भर में 33266 करोड़ रुपए का खर्च आया. ऐसे में विकास के लिए केवल 14 फीसदी ही पैसा बचता है.

विधानसभा के मानसून सेशन के अंतिम दिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन के पटल पर कैग रिपोर्ट (राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन) रखी. इस रिपोर्ट में राज्य के निरंतर कर्ज के मकड़जाल में फंसते चले जाने को लेकर चिंता जताई गई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2020-21 में वेतन व मजदूरी यानी सैलरी एंड वेजेस पर सालाना 13411 करोड़ रुपए खर्च हुए थे. फिर वर्ष 2024-25 में ये खर्च बढ़कर 17461 रुपए पहुंच गया. यानी इसमें चार हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई. इसका कारण छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करना है.

वर्ष 2020-21 में पेंशन पर खर्च सालाना 6088 करोड़ रुपए था. ये बढ़कर 2024-25 में 9543 करोड़ रुपए हो गया. इसी प्रकार लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने पर 2020-21 में सालाना 4828 करोड़ रुपए खर्च होते थे, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 6260 करोड़ रुपए से अधिक हो गया. हालात ये हुए कि वर्ष 2024-25 में विकास के लिए राजस्व का सिर्फ 14 फीसदी ही बचा. ये स्थिति गंभीर है.

सदन में पेश कैग रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश का राजकोषीय घाटा 12,611.05 करोड़ रुपये रहा है. यह प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 5.44 प्रतिशत है. यह हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 में निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा से काफी अधिक है. कैग के अनुसार 31 मार्च 2025 तक हिमाचल की आंतरिक देनदारियां 67,448.38 करोड़ रुपये हो गईं. एक साल में इनमें 9.78 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल कर्ज करीब 1,02,187.62 करोड़ रुपये पहुंच गया. यह एसजीडीपी का करीब 44 फीसदी है. इस अवधि में सरकार ने 24,100 करोड़ रुपये का नया आंतरिक कर्ज इंटरिम लोन लिया. वहीं, सरकार ने 18,091 करोड़ रुपये का पुराना कर्ज चुकाया भी है. कैग की चिंता है कि राज्य में वेतन, पेंशन और ब्याज जैसे अनिवार्य खर्च बढ़ने से विकास के लिए पैसा सीमित होता चला जा रहा है.

वर्ष 2024-25 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 40,872.35 करोड़ रुपये रहीं, जबकि राजस्व खर्च 47,676.96 करोड़ रुपये रहा. इसी दौरान 6,260.93 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान और 5,956.83 करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च में चले गए. रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश सरकार निर्धारित बजट अनुमान के मुकाबले केवल 84.57 प्रतिशत राजस्व ही जुटा सकी है. इससे 2,328.68 करोड़ रुपये की कमी रही.

राज्य के कुल राजस्व में तीन प्रमुख सोर्स हैं. स्टेट जीएसटी, आबकारी व राज्य कर का हिस्सा रेवेन्यू में करीब 81 प्रतिशत है. कैग ने चिंता जताई कि हिमाचल प्रदेश राजस्व घाटे को भी निर्धारित लक्ष्य के भीतर नहीं रख सका. वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा 6,804.61 करोड़ रुपये, यानी जीएसडीपी का 2.94 प्रतिशत रहा. वहीं, राजकोषीय घाटा 12,611.05 करोड़ रुपये था, जो जीएसडीपी का 5.44 प्रतिशत रहा. दोनों ही निर्धारित सीमा से अधिक रहे. इससे राज्य के पास वित्तीय स्थिति को सुधारने की गुंजाइश काफी कम रह गई है.

कैग ने सख्त टिप्पणी दर्ज करते हुए कहा कि कर्ज लेकर ब्याज चुकाना कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है. कर्ज लेकर जुटाई गई राशि का इस्तेमाल आदर्श रूप से पूंजी निर्माण और विकास के लिए होना चाहिए. उधार लिए गए धन का इस्तेमाल मौजूदा खर्च चलाने और पुराने कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए करना स्वस्थ वित्तीय परंपरा नहीं कही जा सकती. कैग की रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि स्थिति में सुधार लाया जाए. इसके लिए सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने, जरूरतमंद लोगों तक सब्सिडी सीमित करने के अलावा वेतन और पेंशन के खर्च का विवेकपूर्ण प्रबंधन करने की सलाह दी गई है. सब्सिडी का आलम ये है कि वर्ष 2024-25 में इस पर 1872 करोड़ रुपए खर्च हुए. वर्ष 2020-21 में ये खर्च 1280 करोड़ रुपए था. राज्य सरकार एचआरटीसी, बिजली बोर्ड, खाद्य आदि कई सेक्टर्स में अनुदान प्रदान करती है. ये भी खजाने पर बड़ा बोझ है.

उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में सरकार के सामने स्पष्ट किया था कि अनुदान का बोझ उठाना खजाने को भारी पड़ रहा है. कैग की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश सरकार ट्रेजरी यानी कोषागार का रोजाना नकद बैलेंस साल भर में 365 दिनों में से केवल 203 दिन ही मैंटेन कर पाई है. आलम ये रहा कि साल भर में कोषागार में 42 बार ओवर ड्राफ्ट की स्थिति आई.

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