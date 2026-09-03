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हिमाचल में खजाने की सेहत मंद, वेतन-पेंशन व ब्याज पर खर्च पहुंचा 33266 करोड़, विकास के लिए बचा सिर्फ 14 फीसदी हिस्सा

शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है. बजट का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन व लिए गए कर्ज के ब्याज पर खर्च करना पड़ रहा है. विकास के लिए न के बराबर पैसा बच रहा है. आलम ये है कि वर्ष 2024-25 में वेतन, पेंशन व ब्याज पर साल भर में 33266 करोड़ रुपए का खर्च आया. ऐसे में विकास के लिए केवल 14 फीसदी ही पैसा बचता है.

विधानसभा के मानसून सेशन के अंतिम दिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन के पटल पर कैग रिपोर्ट (राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन) रखी. इस रिपोर्ट में राज्य के निरंतर कर्ज के मकड़जाल में फंसते चले जाने को लेकर चिंता जताई गई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2020-21 में वेतन व मजदूरी यानी सैलरी एंड वेजेस पर सालाना 13411 करोड़ रुपए खर्च हुए थे. फिर वर्ष 2024-25 में ये खर्च बढ़कर 17461 रुपए पहुंच गया. यानी इसमें चार हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई. इसका कारण छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करना है.

वर्ष 2020-21 में पेंशन पर खर्च सालाना 6088 करोड़ रुपए था. ये बढ़कर 2024-25 में 9543 करोड़ रुपए हो गया. इसी प्रकार लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने पर 2020-21 में सालाना 4828 करोड़ रुपए खर्च होते थे, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 6260 करोड़ रुपए से अधिक हो गया. हालात ये हुए कि वर्ष 2024-25 में विकास के लिए राजस्व का सिर्फ 14 फीसदी ही बचा. ये स्थिति गंभीर है.

सदन में पेश कैग रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश का राजकोषीय घाटा 12,611.05 करोड़ रुपये रहा है. यह प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 5.44 प्रतिशत है. यह हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 में निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा से काफी अधिक है. कैग के अनुसार 31 मार्च 2025 तक हिमाचल की आंतरिक देनदारियां 67,448.38 करोड़ रुपये हो गईं. एक साल में इनमें 9.78 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल कर्ज करीब 1,02,187.62 करोड़ रुपये पहुंच गया. यह एसजीडीपी का करीब 44 फीसदी है. इस अवधि में सरकार ने 24,100 करोड़ रुपये का नया आंतरिक कर्ज इंटरिम लोन लिया. वहीं, सरकार ने 18,091 करोड़ रुपये का पुराना कर्ज चुकाया भी है. कैग की चिंता है कि राज्य में वेतन, पेंशन और ब्याज जैसे अनिवार्य खर्च बढ़ने से विकास के लिए पैसा सीमित होता चला जा रहा है.

वर्ष 2024-25 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 40,872.35 करोड़ रुपये रहीं, जबकि राजस्व खर्च 47,676.96 करोड़ रुपये रहा. इसी दौरान 6,260.93 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान और 5,956.83 करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च में चले गए. रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश सरकार निर्धारित बजट अनुमान के मुकाबले केवल 84.57 प्रतिशत राजस्व ही जुटा सकी है. इससे 2,328.68 करोड़ रुपये की कमी रही.