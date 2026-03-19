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सीएम सुखविंदर ने पेश किया 40,461 करोड़ से ज्यादा का सप्लीमेंट्री बजट, सदन में ध्वनिमत से पारित

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 40 हजार 461 करोड़ और 95 लाख का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया. सदन में अनुपूरक बजट की मांगों को बगैर चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है. इस प्रकार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल सरकार का बजट करीब 98 हजार 905 करोड़ पर पहुंच गया है.

राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58 हजार 514 करोड़ का बजट पेश किया था. 40 हजार 461 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को इसमें जोड़ें तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार का बजट 98 हजार 905 करोड़ बनाता है. सरकार द्वारा इस बार पेश किया गया सप्लीमेंट्री बजट पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले लगभग ढाई गुना अधिक है.

बीते वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 17 हजार 53 करोड़ 78 लाख का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया था. 40 हजार 461 करोड़ और 95 लाख का सप्लीमेंट्री बजट में 36 हजार 374 करोड़ 61 लाख रुपए राज्य स्कीमों पर खर्च किए गए हैं. इसके अलावा 4 हजार 87 करोड़ 34 लाख रुपए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए दिए गए हैं.