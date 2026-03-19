सीएम सुखविंदर ने पेश किया 40,461 करोड़ से ज्यादा का सप्लीमेंट्री बजट, सदन में ध्वनिमत से पारित
इस बार पेश किया गया सप्लीमेंट्री बजट पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले लगभग ढाई गुना अधिक है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 2:04 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 40 हजार 461 करोड़ और 95 लाख का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया. सदन में अनुपूरक बजट की मांगों को बगैर चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है. इस प्रकार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल सरकार का बजट करीब 98 हजार 905 करोड़ पर पहुंच गया है.
राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58 हजार 514 करोड़ का बजट पेश किया था. 40 हजार 461 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को इसमें जोड़ें तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार का बजट 98 हजार 905 करोड़ बनाता है. सरकार द्वारा इस बार पेश किया गया सप्लीमेंट्री बजट पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले लगभग ढाई गुना अधिक है.
बीते वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 17 हजार 53 करोड़ 78 लाख का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया था. 40 हजार 461 करोड़ और 95 लाख का सप्लीमेंट्री बजट में 36 हजार 374 करोड़ 61 लाख रुपए राज्य स्कीमों पर खर्च किए गए हैं. इसके अलावा 4 हजार 87 करोड़ 34 लाख रुपए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए दिए गए हैं.
मुख्यमंत्री की ओर से पेश अनुपूरक मांगों में सबसे बड़ा हिस्सा राज्य योजनाओं का है. इसमें 26 हजार 194 करोड़ 95 लाख की अनुपूरक मांगें Ways and Means और ओवरड्राफ्ट के लिए की गई हैं. इसके अलावा 4 हजार 150 करोड़ 14 लाख विद्युत उपदान और HPSEBL को उदय योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए ऋण को इक्विटी में बदलने और क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की मरम्मत के लिए किए गए हैं.
राज्य सरकार ने 1 हजार 818 करोड़ 20 लाख का अनुपूरक बजट प्राकृतिक आपदा राहत और 785 करोड़ 22 लाख जलापूर्ति एवं सीवेज योजनाओं के लिए पेश किया है. मुख्य बजट के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से 657 करोड़ 22 लाख हिमकेयर, सहारा योजना और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों पर खर्च किए गए हैं.
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