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डॉ. वाईएस परमार की 120वीं जयंती, CM सुक्खू बोले- उनके सपनों का आत्मनिर्भर हिमाचल बना रही सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. परमार के आदर्शों और जनसेवा के मार्ग पर चलकर प्रदेश का समग्र विकास ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

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CM सुक्खू ने डॉ. वाईएस परमार को दी श्रद्धांजलि (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 1:17 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश के निर्माता और पहले मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती मंगलवार को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई गई. इस अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान और विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रिमंडल के सदस्यों, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉ. परमार को श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. परमार के आदर्श और दूरदर्शी सोच आज भी प्रदेश के विकास का मार्गदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी राजनीतिक हमला बोलते हुए बड़ा चुनावी दावा किया.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV BHARAT)

डॉ. परमार के योगदान को किया याद

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डॉ. यशवंत सिंह परमार का हिमाचल प्रदेश के गठन, विकास और प्रदेश के हितों की रक्षा में ऐतिहासिक योगदान रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ष उनकी जयंती पूरे सम्मान के साथ मनाती है और इस बार भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. उन्होंने कहा कि डॉ. परमार के विचारों और जनसेवा की भावना से प्रेरणा लेकर सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है और डॉ. परमार के पैतृक क्षेत्र के लोग भी इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि धरातल पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. वाईएस परमार के आदर्शों, दूरदर्शी सोच और जनसेवा के मार्ग पर चलकर प्रदेश का समग्र विकास करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. सरकार विकास और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हिमाचल को आत्मनिर्भर और मजबूत राज्य बनाने के लिए लगातार काम करती रहेगी.

भाजपा पर साधा निशाना

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से पूर्व भाजपा सरकार के कार्यों का उल्लेख नहीं किए जाने पर जताई गई नाराजगी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी का सम्मान करती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यों की जानकारी देना था. इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक नाराजगी या भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की राजनीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की स्थिति कमजोर होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा 28 भाजपा विधायकों में से 16 विधायक अगली विधानसभा में दोबारा जीतकर नहीं आ पाएंगे. उनके इस बयान को आगामी विधानसभा चुनावों और मिशन 2027 की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.

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