हिमाचल में तीन महीने में पूरे होंगे हजारों अधूरे काम, CM सुक्खू का सख्त आदेश, अधिकारी देंगे डेली रिपोर्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. ऐसे में ग्रामीण आबादी का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 3:31 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में वर्षों से अटके छोटे-छोटे विकास कार्य अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं. कहीं हैंडपंप अधूरे पड़े हैं तो कहीं गांव की सड़कें, नालियां और पैदल रास्ते सालों से फाइलों में दबे हुए हैं. इन्हीं लंबित कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अब सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी विभागों को अगले तीन महीनों के भीतर लंबित विकास कार्य हर हाल में पूरे करने होंगे.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वीकृत विभिन्न क्षेत्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि कई छोटे लेकिन अत्यंत आवश्यक विकास कार्य अब भी अधूरे पड़े हैं, जबकि इनके लिए धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है. हैंडपंप, सामुदायिक भवन, रिटेनिंग वॉल, फुट ब्रिज, सिंचाई नहरें, चारदीवारी और गांव की सड़कें जैसे कार्य सीधे ग्रामीण जीवन से जुड़े होते हैं.
ग्रामीण आबादी का विकास जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. ऐसे में ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विकेन्द्रित और आवश्यकता आधारित विकास कार्यों में देरी आम जनता के हितों को सीधे प्रभावित करती है, जिसे अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
हजारों कार्य शुरू ही नहीं हुए
बैठक के दौरान सामने आया कि सरकार के गठन के बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे विकास कार्य हैं, जो शुरू ही नहीं हो पाए. मुख्यमंत्री ने बताया कि 11,064 क्षेत्रीय कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 204 करोड़ रुपये थी, अब तक शुरू नहीं किए गए थे. वहीं 348 करोड़ रुपये की लागत वाले 16,834 कार्य लंबे समय से निर्माणाधीन अवस्था में फंसे हुए थे.
सख्त निगरानी और जवाबदेही पर जोर
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पिछले महीने उपायुक्तों और फील्ड अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए थे. अब इन कार्यों की निगरानी 'रियल-टाइम डैशबोर्ड' के जरिए की जा रही है. फील्ड अधिकारियों को रोजाना प्रगति रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजनी होगी, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके.
तीन महीनों में हजारों कार्य हुए पूरे
मुख्यमंत्री ने बताया कि सख्त निगरानी का असर अब जमीन पर दिखने लगा है. अक्तूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच 18,262 विकास कार्य और छोटी योजनाएं पूरी की गई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बहाल हो रही हैं और लोगों को राहत मिली है.
सचिव योजना डॉ. अभिषेक जैन ने जानकारी दी कि 11,064 अधूरे कार्यों में से 9,689 कार्य, जिनकी लागत 177 करोड़ रुपये थी, तीन महीनों के भीतर पूरे कर दिए गए हैं. वहीं लंबे समय से निर्माणाधीन 16,384 कार्यों में से 8,573 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, जिनकी लागत 159 करोड़ रुपये रही.
तीन महीनों में बाकी कार्य भी पूरे होंगे
डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि शेष बचे कार्यों को भी मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अगले तीन महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए चंबा, कुल्लू और बिलासपुर सहित कई जिलों में फील्ड विजिट और समीक्षा बैठकें की गई हैं. लंबे समय से लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र भी अब संबंधित एजेंसियों से प्राप्त कर लिए गए हैं.
ये भी पढ़ें: 'न पुर्जे, न टूलकिट.. खटारा बसों के सहारे चल रहा परिवहन निगम', HRTC की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल