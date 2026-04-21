'हिमकेयर योजना में गड़बड़ी पर जांच के दिए आदेश, भाजपा सरकार में हुई पुरुषों के बच्चेदानी का ऑपरेशन'

'हिमकेयर योजना में गड़बड़ी पर जांच के दिए आदेश, भाजपा सरकार में हुई पुरुषों के बच्चेदानी का ऑपरेशन'
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर हिमकेयर योजना में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 5:53 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 5:58 PM IST
शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान हिमकेयर योजना में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया. सीएम ने कहा, 'पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर योजना में अनियमितताएं हुई, यहां तक कि पुरुषों के भी ओवरी ऑपरेशन दिखाए गए. राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. पिछली भाजपा सरकार ने जनता के धन का दुरुपयोग किया, जबकि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं'.
भाजपा सरकार के कार्यकाल में गिरा शिक्षा का स्तर
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता की आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में शिक्षा का स्तर गिरा और वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के मामले में 21वें स्थान पर पहुंच गया था, इसके विपरीत वर्तमान सरकार ने व्यवस्था में व्यापक सुधार किए हैं.
151 स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न किया लागू
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत की गई है और 151 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर लाया गया है. 30 जून तक इन सभी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति पूरी कर दी जाएगी, जिसके लिए राज्य स्तर पर चयन प्रक्रिया के तहत परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं. राज्य सरकार के इन प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे और वे भविष्य में चुनौतियों के लिए अधिक सक्षम बन सकेंगे.
सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश आज गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है. राज्य सरकार चाहती है कि फीस के नाम पर बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया जाए. वर्तमान राज्य सरकार जन सेवा को ध्यान में रखकर काम करती है, न कि वोटों की राजनीति करती है. राज्य सरकार शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बदलाव कर रही है.
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनाए आदर्श स्वास्थ्य संस्थान
उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए गए हैं. फतेहपुर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में आठ विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं, जो पहले कभी भी नहीं हुआ एम्स की तर्ज पर बेहतर मशीनें और मेडिकल कॉलेजों और आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं घर के नजदीक ही मिल सके. वहीं पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जलाशयों में मछली पालन करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया है. मानसून के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि में मछुआरा परिवारों को 3,500 रुपये सम्मान राशि प्रदान की जाएगी. इसके अतिरिक्त, जलाशयों में पकड़ी जाने वाली मछलियों पर रॉयल्टी दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है.
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