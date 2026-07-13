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हिमाचल सरकार के खजाने में इस परियोजना से आएंगे 900 करोड़, CM सुक्खू ने अगले साल का दिया टारगेट

सतलुज नदी पर बन रही विद्युत परियोजना को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले साल मार्च तक पूरा करने के दिए निर्देश.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 4:11 PM IST

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शिमला: ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश में पावर सेक्टर से खजाने को बड़ी आस है. किन्नौर जिला में बन रही 450 मेगावाट की शोंगटोंग-कड़छम जलविद्युत परियोजना राज्य के खजाने में सालाना नौ सौ करोड़ रुपए का योगदान देगी. इस परियोजना से डेढ़ हजार मिलियन यूनिट बिजली तैयार होगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सतलुज नदी पर बन रही इस परियोजना को अगले साल मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं. शिमला में एक हाई लेवल मीटिंग में सीएम सुक्खू ने अफसरों को प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए.

सीएम सुक्खू ने कहा, "इस परियोजना को मार्च-अप्रैल 2027 तक चालू किया जाए. परियोजना के पावर हाउस का लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. वर्तमान मानसून सीजन के दौरान भी बांध का निर्माण कार्य जारी रहेगा. इसके लिए सतलुज नदी के जल प्रवाह को चार और पांच गेट से मोड़ा जाएगा, जबकि गेट (डायवर्जन बे) 1, 2 और 3 पर समानांतर रूप से निर्माण कार्य जारी रहेगा".

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और पर्यावरण-अनुकूल विकास को भी गति प्रदान करेगी.

सीएम ने कहा कि कई तकनीकी एवं भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार निरंतर निगरानी और बेहतर परियोजना नियोजन के माध्यम से इस परियोजना का निर्माण सुनिश्चित कर रही है. निर्माण कार्य की गति बनाए रखने के लिए भौगोलिक स्थिति के अनुरूप तकनीकी उपाय नियमित रूप से अपनाए जा रहे हैं. यही कारण है कि परियोजना का 80 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है.

परियोजना के पूर्ण होने पर इससे प्रतिवर्ष लगभग 1,579 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होने की संभावना है. इससे राज्य की ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी. साथ ही ग्रिड की स्थिरता बढ़ेगी. इस परियोजना से राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष लगभग 900 करोड़ रुपये का योगदान मिलने का अनुमान है. मीटिंग में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नज़ीम, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आबिद हुसैन सादिक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल में 21 से 27 हजार मेगावाट से अधिक हाइड्रो पावर दोहन की क्षमता है. अभी बारह हजार के करीब दोहन हुआ है. राज्य में पौने दो सौ के करीब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं. किन्नौर जिला की उपरोक्त परियोजना राज्य के ऊर्जा सेक्टर के इतिहास का अहम पड़ाव साबित होगी.

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