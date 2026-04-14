सरकाघाट छात्रा हत्याकांड पर CM सुक्खू सख्त, बोले- दोषी को मिलेगी कड़ी सजा
सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव न्याय दिलाया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 1:20 PM IST
शिमला: मंडी के सरकाघाट में हुई छात्रा की निर्मम हत्या के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल है. इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति से बचने की अपील करते हुए न्याय सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है.
CM ने दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए. उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
'पीड़ित परिवार के साथ सरकार'
सीएम सुक्खू ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव न्याय दिलाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इन्हें रोकने के लिए कड़े कदम जरूरी हैं. मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य दोषी को सजा दिलाना है, न कि इस पर राजनीतिक लाभ लेना.
'महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता'
महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने माना कि इस तरह की घटनाएं चिंताजनक हैं, लेकिन कानून व्यवस्था मजबूत है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कमला नेहरू अस्पताल को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल को कहीं शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि बेहतर इलाज के लिए कुछ सेवाओं को IGMC में आधुनिक तकनीक के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, मंडी के सरकाघाट में सोमवार को एक छात्रा की निर्मम हत्या कर दी गई. आरोपी ने छात्रा पर उस समय हमला किया गया, जब वह कॉलेज जा रही थी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है.
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