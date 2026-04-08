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हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई जा रही PG सीटें, CM सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी की सीटें बढ़ाने के निर्देश दिए.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (DPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 10:08 PM IST

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शिमला: स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए. इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. सभी मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीटें बढ़ाई जा रही हैं. सीटों के बढ़ने के बाद इन मेडिकल कॉलेजों के कामकाज में तेजी आएगी और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध हो पाएगा.

इन मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई जाएंगी पीजी सीटें

  1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में 57 पीजी सीटें बढ़ाई जा रही हैं.
  2. श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंडी में 29 पीजी सीटें बढ़ाई जा रही हैं.
  3. डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में 32 पीजी सीटें बढ़ाई जा रही हैं.
  4. पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में 33 पीजी सीटें बढ़ाई जा रही हैं.
  5. डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में 67 पीजी सीटें बढ़ाई जा रही हैं.
  6. इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में 96 पीजी सीटें बढ़ाई जा रही हैं.


सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों और टांडा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को देखते हुए अगले तीन वर्षों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने को कहा. उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ने पर किसी भी स्तर पर प्रमोशन को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा. असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उन्हें डेजिग्नेट कर रही है.

सीएम ने बताया कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता मेडिकल कॉलेजों के सभी विभागों को सुदृढ़ करने की है और विशेष रूप से डाइग्नोसिस सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा. इस वर्ष नवंबर माह तक सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सों के खाली पदों को भर दिया जाएगा और तकनीकी स्टाफ भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होगा. राज्य सरकार 3000 करोड़ रुपये खर्च कर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आधुनिक मशीनें और उपकरण खरीद रही है. सभी स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी को भी दूर किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, 'स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है. राज्य सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों का संचालन बेहतर ढंग से करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी. आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार होगा और प्रदेश में हेल्थ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा'.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही मेडिकल कॉलेज चंबा के चरण-2 का कार्य आरम्भ करने जा रही है, जिस पर 192 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके साथ ही नाहन मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए भी राज्य सरकार 500 करोड़ रुपये प्रदान करेगी.

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