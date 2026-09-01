ETV Bharat / state

हिमाचल में सेवाएं दे रहे 99 आईएएस, 52 आईपीएस और 71 आईएफएस, एक अफसर के जिम्मे कई विभाग

कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने हिमाचल में नौकरशाहों की संख्या कम करने को लेकर सवाल किया, जिसका सीएम सुक्खू ने जवाब दिया.

मानसून सत्र के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
मानसून सत्र के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (@CM Sukhu)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 5:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नौकरशाहों की संख्या कम करने संबंधी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान के बीच प्रशासनिक सेवाएं अधिकारियों की संख्या को लेकर अपटूडेट जानकारी सामने आई है. हिमाचल प्रदेश में इस समय 99 आईएएस अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं. इसके अलावा समय पूर्व प्रमोशन पाने वाले चार आईएएस अफसर भी विभिन्न महकमे संभाल रहे हैं. भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस कैडर के 52 और आईएफएस यानी भारतीय वन सेवा के 71 अफसर सेवारत हैं. अफसरों की कमी के कारण एक अधिकारी एक से अधिक महकमों को संभाल रहा है.

हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में मंगलवार को लिस्टिड सवालों में से एक इसी विषय से संबंधित था. नूरपुर से कांग्रेस के विधायक केवल सिंह पठानिया ने अफसरों की संख्या को लेकर सवाल किया था. इस सवाल का जवाब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दिया गया. सीएम के अनुसार राज्य में प्रशासनिक सेवाओं आईएएस, आईपीएस व आईएफएस के कुल 222 अफसर काम कर रहे हैं. इसके अलावा सात अफसरों को समय से पहले प्रमोशन दी गई, उनमें से तीन रिटायर हो चुके हैं और तीन राज्य में सेवाएं दे रहे हैं. एक अफसर सेंट्रल डेप्यूटेशन पर है.

हिमाचल की नौकरशाही में इस समय टॉप की सीट पर कमलेश कुमार पंत हैं. वे राज्य के मुख्य सचिव हैं. वर्ष 1993 बैच के आईएएस अधिकारी केके पंत के अलावा हिमाचल के चंबा जिला के रहने वाले ओंकार चंद शर्मा सीनियोरिटी में दूसरे नंबर के आईएएस अधिकारी हैं. ओंकार चंद शर्मा के बाद 1995 बैच के आईएएस आरडी नजीम हैं और फिर 1998 बैच के आईएएस देवेश कुमार का नंबर आता है. इसी कड़ी में 2001 बैच की आईएएस नंदिता गुप्ता है और फिर इसी बैच के अभिषेक जैन हिमाचल में सेवारत हैं. एम. सुधा देवी 2003 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. उनके बाद वर्ष 2004 बैच की प्रियंका वासू, इसी बैच के सी. पालरासु व 2005 बैच के रितेश चौहान हैं.

इसी प्रकार आईपीएस अफसरों में अशोक तिवारी 1993 बैच के आईपीएस अफसर हैं और राज्य के पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाल रहे हैं. इसी बैच के जहूर जैदी पुलिस अकादमी हिमाचल के महानिरीक्षक पद पर हैं. सतवंत अटवाल 1996 बैच की आईपीएस हैं और इसी बैच के अजय कुमार यादव दिल्ली में प्रधान आवासीय आयुक्त पद का कार्यभार संभाल रहे हैं. आईएफएस अफसरों में डॉ. संजय सूद प्रधान मुख्य अरण्यपाल के पद पर हैं. उनके बाद सीनियोरिटी में सुशील कुमार, अनु नागर व आलोक प्रेम नागर का नाम है.

जिन अफसरों को समय पूर्व प्रमोशन का तोहफा मिला, उनमें आईएएस कदम संदीप वसंत 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उनके अलावा इसी बैच के आईएएस आशीष सिंघमार को भी सुपर टाइम स्केल-14 के तौर पर प्रमोशन दी गई. वर्ष 2002 बैच के आईएएस अभिषेक जैन व 2003 बैच की आईएएस सुधा देवी उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड लेवल 15 की प्रमोशन दी गई. तीन अन्य अधिकारियों को भी ये लाभ मिला था, लेकिन वे रिटायर हो चुके हैं. उनमें आईएएस अमित कश्यप, राजेश शर्मा व राखिल काहलों का नाम शामिल है.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में आईएएस का कैडर 153 का है. इसके अलावा आईपीएस की कैडर संख्या 96 व आईएफएस की संख्या 114-118 है. सीएम सुक्खू का कहना है कि वे इसमें कटौती करना चाहते हैं. सीएम आईएएस कैंडर स्ट्रेंथ को 153 से 130 तक लाना चाहते हैं. इस मामले में हिमाचल के सियासी व नौकरशाही के गलियारों में खूब बहस हो रही है.

ये भी पढ़ें: सदन में नैनो यूरिया के मुद्दे पर छिड़ी बहस! MLA सुधीर शर्मा और मंत्री चंद्र कुमार के बीच चले व्यंग के बाण

TAGGED:

IAS IPS IFS OFFICERS
MONSOON SESSION
CM SUKVINDER SINGH SUKHU
MLA KEWAL SINGH PATHANIA
HIMACHAL BUREAUCRATS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.