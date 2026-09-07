हिमाचल में मेडिकल ऑफिसर्स (स्पेशलिस्ट्स) के लिए सुख की खबर, CM सुक्खू ने दिए NPA की सौगात के संकेत
सीएम सुक्खू ने कहा, हिमाचल में कैंसर के बढ़ते मामलों पर सरकार चिंतित. कैंसर संस्थानों को मजबूत करने के लिए 800 करोड़ खर्च कर रही.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 3:15 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं दे रहे मेडिकल ऑफिसर्स (स्पेशलिस्ट्स) के लिए एक सुख की खबर है. राज्य में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार मेडिकल ऑफिसर्स (स्पेशल्सिट्स) को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी एनपीए देने पर विचार कर रही है. सीएम सुक्खू ने इस बारे में संकेत दिए हैं. दरअसल, हिमाचल में सरकार ने भविष्य की भर्ती में एनपीए को बंद करने का फैसला लिया था. वर्ष 2023 में मई महीने में ये फैसला लिया गया था. विधानसभा में भी ये मामला गूंजा था तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था कि एनपीए पर सरकार सालाना 132 करोड़ रुपए खर्च कर रही है. भविष्य की भर्ती में इसे बंद करने पर सालाना 9 करोड़ रुपए की बचत होगी.
मेडिकल ऑफिसर्स स्पेशलिस्ट को एनपीए देने पर विचार
इस फैसले का डॉक्टर्स ने विरोध किया था. सरकार एवं डॉक्टर्स के बीच इस मसले पर चर्चा भी हुई थी. अब सरकार ने संकेत दिया है कि मेडिकल ऑफिसर्स (स्पेशलिस्ट्स) को एनपीए देने पर विचार किया जा रहा है. हिमाचल में पहले ये व्यवस्था थी कि सभी डॉक्टर्स चाहे वो आयुष के हों या डेंटल आदि के, उन्हें एनपीए दिया जाता था, ताकि वे निजी सेक्टर में प्रैक्टिस न करें और जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहें. खैर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में स्वास्थ्य मसलों पर जुड़ी एक समीक्षा बैठक में फिर से एमडी/एमएस डॉक्टर्स को एनपीए की सुविधा के संकेत दिए हैं. समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने पर विचार कर रही है. मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है.
कैंसर के इलाज पर खास फोकस
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार का कैंसर के इलाज पर खास फोकस है. राज्य में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार कैंसर केयर संस्थानों को मजबूत करने और उन्हें विस्तार देने पर 800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है. बैठक में सीएम ने कैंसर केयर संस्थानों को मजबूत करने को लेकर भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश भी दिए. सीएम ने कहा कि राज्य में एम्स दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया जारी है. इससे प्रदेश में मरीजों की जांच और उपचार की सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा.
साथ ही कहा कि, मेडिकल स्टूडेंट्स और फैकल्टी को विश्व स्तरीय उपचार पद्धतियों और स्वास्थ्य सेवाओं में अपनाई जा रही आधुनिक कार्यप्रणालियों से अवगत करवाने के लिए विदेशी संस्थानों की एक्सपोजर विजिट करवाने की योजना बना रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों और तकनीकी संस्थानों के मेधावी छात्रों को विदेश में एक्सपोजर विजिट करवाया जा रहा है. इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण से बच्चों को शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की कार्यशैली से अवगत होने का अवसर मिलता है. इससे छात्रों का कौशल और बढ़ाने में मदद मिलती है. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जीन और मॉलिक्यूलर थेरेपी जैसी नवीन स्वास्थ्य उपचार तकनीकों की दिशा में भी आगे बढ़ाने की योजना बना रही है.