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नेपाल त्रासदी हिमाचल के लिए खतरे का संकेत! CM सुक्खू ने जलवायु परिवर्तन पर जताई चिंता

शिमला: नेपाल में हुई भीषण प्राकृतिक आपदा पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि नेपाल में हुई त्रासदी बेहद चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि करीब 133 भारतीय नागरिकों के लापता होने की सूचना है, हालांकि, हिमाचल प्रदेश के किसी नागरिक के लापता होने की जानकारी अभी तक उन्हें नहीं मिली है. मुख्यमंत्री ने इस आपदा को बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव से भी जोड़ते हुए हिमालयी क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों को लेकर चिंता जताई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और इसका असर प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दिखाई दे रहा है. वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसका असर हिमाचल, उत्तराखंड और पूरे हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिल सकता है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV BHARAT)

विधानसभा में रखा गया दो मिनट का मौन

नेपाल में हुई त्रासदी के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी प्राकृतिक आपदा में जब बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है तो यह बेहद दुखद और आघात पहुंचाने वाली घटना होती है. ऐसे समय में प्रभावित लोगों के साथ संवेदना और सहयोग की जरूरत होती है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं के बाद सरकार ने आपदा प्रबंधन को लेकर लगातार बैठकें की हैं. तेज बारिश, बादल फटने और नदियों में अचानक बाढ़ जैसी घटनाओं को देखते हुए प्रशासन को समय रहते अलर्ट किया जाता है. उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है, लेकिन जिन क्षेत्रों में तेज बारिश या बादल फटने की आशंका रहती है, वहां प्रशासन को पहले से सतर्क किया जाता है.

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