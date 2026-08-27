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नेपाल त्रासदी हिमाचल के लिए खतरे का संकेत! CM सुक्खू ने जलवायु परिवर्तन पर जताई चिंता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं के पीछे भी जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण हो सकता है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 3:53 PM IST

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शिमला: नेपाल में हुई भीषण प्राकृतिक आपदा पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि नेपाल में हुई त्रासदी बेहद चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि करीब 133 भारतीय नागरिकों के लापता होने की सूचना है, हालांकि, हिमाचल प्रदेश के किसी नागरिक के लापता होने की जानकारी अभी तक उन्हें नहीं मिली है. मुख्यमंत्री ने इस आपदा को बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव से भी जोड़ते हुए हिमालयी क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों को लेकर चिंता जताई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और इसका असर प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दिखाई दे रहा है. वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसका असर हिमाचल, उत्तराखंड और पूरे हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिल सकता है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV BHARAT)

विधानसभा में रखा गया दो मिनट का मौन

नेपाल में हुई त्रासदी के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी प्राकृतिक आपदा में जब बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है तो यह बेहद दुखद और आघात पहुंचाने वाली घटना होती है. ऐसे समय में प्रभावित लोगों के साथ संवेदना और सहयोग की जरूरत होती है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं के बाद सरकार ने आपदा प्रबंधन को लेकर लगातार बैठकें की हैं. तेज बारिश, बादल फटने और नदियों में अचानक बाढ़ जैसी घटनाओं को देखते हुए प्रशासन को समय रहते अलर्ट किया जाता है. उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है, लेकिन जिन क्षेत्रों में तेज बारिश या बादल फटने की आशंका रहती है, वहां प्रशासन को पहले से सतर्क किया जाता है.

पूरे एशिया में जलवायु परिवर्तन का अध्ययन जरूरी

सीएम सुक्खू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और इससे बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का पूरे एशियाई क्षेत्र में अध्ययन किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि हिमाचल में आई आपदाओं के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर आईआईटी, पर्यावरण विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की टीम से प्रदेश की परिस्थितियों का अध्ययन करवाने की मांग की थी. इसके बाद विशेषज्ञों की एक टीम हिमाचल आई थी. हालांकि, उस अध्ययन के बाद क्या निष्कर्ष सामने आए, इसकी जानकारी फिलहाल उन्हें नहीं है.

बादल फटने की घटनाओं पर भी जताई चिंता

मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि बादल फटने की घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण हो सकता है. बदलते मौसम के कारण प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और उनसे होने वाला नुकसान बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. पहाड़ों में कटाव होने के बाद कुछ समय तक भूस्खलन का खतरा बना रह सकता है और जमीन को स्थिर होने में समय लगता है.

ग्लेशियर झीलों को लेकर सरकार सतर्क

ग्लेशियर झीलों के खतरे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने कहा कि हाल ही में एक ग्लेशियर झील बनने की जानकारी सामने आई है, जो काफी वर्षों से मौजूद है. इस विषय को लेकर ग्लेशियरों का अध्ययन करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक भी की गई है. उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में ग्लेशियर कम हो रहे हैं, जबकि कुछ जगहों पर इनमें बढ़ोतरी भी देखी जा रही है. ऐसे में वैज्ञानिक अध्ययन के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.

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