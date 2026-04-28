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नगर निगम चुनाव में कांग्रेस युवा चेहरों पर लगाएगी दांव, CM सुक्खू बोले- जल्द घोषित होंगे प्रत्याशी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को भी टिकट वितरण प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.

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कांगड़ा दौरे के दौरान सीएम सुक्खू व अन्य (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 6:36 PM IST

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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ संकेत दिए हैं कि कांग्रेस इस बार युवा चेहरों पर बड़ा दांव खेलने जा रही है. पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, जिससे चुनावी माहौल और गरमा सकता है.

युवा चेहरों को मिलेगी प्राथमिकता

सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव में नए और युवा चेहरों को प्राथमिकता देगी. उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को भी टिकट वितरण प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. इससे जमीनी स्तर पर मजबूत और सक्रिय उम्मीदवारों को मौका मिलने की संभावना बढ़ गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार मंगलवार तक अपने आवेदन जमा करेंगे. इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी नेतृत्व इन आवेदनों पर विचार कर अंतिम सूची जारी करेंगे.

आचार संहिता के दौरान टेंडर पर रोक

नगर निगम द्वारा आचार संहिता के दौरान टेंडर जारी करने के सवाल पर सीएम ने स्पष्ट कहा कि अगर ऐसे टेंडर जारी हुए हैं तो उन्हें तुरंत स्थगित करना होगा. उन्होंने कहा कि चुनावी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.

एयरपोर्ट विस्तार से पर्यटन को होगा फायदा

कांगड़ा दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने धर्मशाला एयरपोर्ट विस्तार को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये की लागत से एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है, जो पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. इसके साथ ही तपोवन के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर का इन्वेंशन सेंटर भी विकसित किया जाएगा.

CM सुक्खू ने केंद्र पर साधा निशाना

सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल को पर्याप्त आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन राज्य सरकार अपने संसाधनों से विकास कार्य आगे बढ़ा रही है. उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार हर चुनौती का समाधान निकालना जानती है.

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