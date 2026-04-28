ETV Bharat / state

नगर निगम चुनाव में कांग्रेस युवा चेहरों पर लगाएगी दांव, CM सुक्खू बोले- जल्द घोषित होंगे प्रत्याशी

कांगड़ा दौरे के दौरान सीएम सुक्खू व अन्य ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ संकेत दिए हैं कि कांग्रेस इस बार युवा चेहरों पर बड़ा दांव खेलने जा रही है. पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, जिससे चुनावी माहौल और गरमा सकता है.

युवा चेहरों को मिलेगी प्राथमिकता

सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव में नए और युवा चेहरों को प्राथमिकता देगी. उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को भी टिकट वितरण प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. इससे जमीनी स्तर पर मजबूत और सक्रिय उम्मीदवारों को मौका मिलने की संभावना बढ़ गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार मंगलवार तक अपने आवेदन जमा करेंगे. इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी नेतृत्व इन आवेदनों पर विचार कर अंतिम सूची जारी करेंगे.

आचार संहिता के दौरान टेंडर पर रोक

नगर निगम द्वारा आचार संहिता के दौरान टेंडर जारी करने के सवाल पर सीएम ने स्पष्ट कहा कि अगर ऐसे टेंडर जारी हुए हैं तो उन्हें तुरंत स्थगित करना होगा. उन्होंने कहा कि चुनावी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.