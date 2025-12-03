ETV Bharat / state

दो साल पूरे करने वाले कर्मचारी भी होंगे पक्के, मात्र पदोन्नति की तर्ज पर होगी परीक्षा: CM सुक्खू

जॉब ट्रेनी पॉलिसी पर सीएम ने कहा, कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम वही रहेगा, मात्र शब्द को बदल दिया गया है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Himachal Assembly)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 7:25 PM IST

कांगड़ा: हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि हमीरपुर चयन बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, जिसे भंग करके राज्य चयन आयोग बनाया गया. इसके तहत ही पुलिस विभाग की ओर से आगामी भर्ती की जाएगी. इसमें पहले ही सवाल पर सूचना एकत्रित किए जाने के जवाब पर सदन में गर्माहट भी देखी गई, जो कि पिछले साल का स्थगित प्रश्न विधायक डॉ. जनक राज द्वारा पूछा गया. नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सवाल का जवाब न देने पर सवाल उठाया.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'दो साल वाले कर्मचारी भी पक्के होंगे, उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा. मात्र पदोन्नति की तर्ज पर ही परीक्षा करवाई जाएगी. हाईकोर्ट की ओर से अनुबंध को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. ऐसे में जॉब ट्रेनी शब्द का प्रयोग कॉन्ट्रैक्ट शब्द को ही मात्र बदलकर किया गया है'.

सीएम ने कहा कि कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम वही रहेगा, मात्र शब्द को बदल दिया गया है. दूसरे सवाल में विधायक सुधीर शर्मा ने जॉब ट्रेनी नीति को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने भर्ती के बाद दोबारा परीक्षा संबधी जानकारी मांगी. इस पर ही सप्लीमेंट्री सवाल रखते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि दो साल की जॉब ट्रेनी पॉलिसी क्यों लाई गई है?

अवैध कब्जाधारियों के हकों की लड़ी जाएगी लड़ाई

हिमाचल के अवैध कब्जों को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की तर्ज पर ही एक लाख 60 हजार लोगों के हकों की लड़ाई लड़ी जाएगी और उन्हें उजड़ने नहीं दिया जाएगा.

वहीं, अवैध कब्जों को लेकर पूछे गए सवाल पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, 'अवैध कब्जों में 2002-03 में भाजपा के समय में एफिडेविट के माध्यम से नाजायज कब्जों को रेगुलर करने को आवेदन जमा किए थे. जिसमें सवा लाख से अधिक लोगों ने आवेदन कर दिया. भाजपा की ओर से एक बार फिर वन विभाग भूमि के लिए संशोधन किया गया था, जबकि उसमें भी केंद्र के एफआरए में राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है'.

उन्होंने बताया कि केस अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है. इसके तहत राज्य सरकार की ओर से भी याचिका दायर की जाएगी. राजस्व मंत्री ने कहा कि 163 ए में संशोधन लाया गया था, जिसमें एक लाख 60 हजार अवैध कब्जों में एक भी नहीं दे पाए, जबकि वर्तमान सरकार की ओर से मुद्दा उठाया जा रहा है. अभी दिल्ली में केस भेजा गया है. हिमाचल में फॉरेस्ट लैंड है, जिसमें एफसीए में कुछ भी नहीं किया जा सकता है.

इस पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम से सवाल करते हुए कहा, 'भाजपा की ओर से जमीन में रहने वाले पुश्तैनी घरों को रेगुलर करने पर काम किया गया था. लेकिन वर्तमान सरकार ने समय पर हाईकोर्ट में सही तरीके से बात रखी ही नहीं, जिससे लोगों को हटाने की बात के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और स्टे लगा हुआ है'.

जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों के घर जा रहे हैं, तो उसके लिए करोड़ों वाले वकील क्यों नहीं किए जा रहे हैं? सदन में अवैध कब्जों को लेकर सवाल उठाया गया है. एक लाख 24 हजार 780 अवैध कब्जे हैं और उन्हें हाईकोर्ट ने हटाने के निर्देश दिए है, जिसमें उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी. इस पर सुखराम चौधरी ने कहा कि इसमें घर व अन्य भूमि पर कब्जा की अलग-अलग रिकॉर्ड होना चाहिए.

