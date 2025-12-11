ETV Bharat / state

2027 में ऑल्टो में नहीं 52 सीटर वॉल्वो से सत्ता में आएगी कांग्रेस: CM सुक्खू

एक बार फिर से हिमाचल की राजनीति में ऑल्टो कार और 52 सीटर वोल्वो की चर्चा तेज. CM सुक्खू ने जयराम ठाकुर को दी चुनौती.

CM Sukhu on Jairam Thakur Alto Car Seat Statement
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 4:42 PM IST

Updated : December 11, 2025 at 5:05 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गढ़ मंडी से मिशन रिपीट की हुंकार भर दी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने सूबे के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले में उन्हें ही चुनौती दी है. नेता प्रतिपक्ष जयराम के ऑल्टो कार वाले बयान पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी से इमोशनल कार्ड खेलते हुए दावा किया कि अगली बार कांग्रेस के विधायक कार नहीं बल्कि वोल्वो में बैठकर सत्ता में वापसी करेंगे. आखिर सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष को क्या कुछ कहा है और नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा था आइए विस्तार से जानते हैं.

'ऑल्टो नहीं, 52 सीटर वोल्वो में बैठ कर कांग्रेस बनाएगी सरकार'

ऑल्टो कार वाले बयान पर मंडी में आयोजित जन संकल्प रैली में सीएम सुक्खू जयराम ठाकुर पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि, "मेरी एक छोटी सी गाड़ी है. मेरी मेहनत की गाड़ी है. पहले मैंने मारुति 800 खरीदी थी, फिर ऑल्टो खरीदी. जब भी मैंने बजट पेश करने जाता हूं ऑल्टो में ही बैठकर जाता हूं. मैं ऑल्टो में बैठकर दिखावे के लिए नहीं आता हूं, बल्कि मैं आम आदमी का दर्द समझ गया हूं. मैंने मेहनत करके जैसे-तैसे ऑल्टो गाड़ी खरीदी है. जयराम जी ने उस ऑल्टो गाड़ी का मजाक उड़ाया."

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "जयराम जी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगले 2027 के चुनाव में ऑल्टो गाड़ी जितने विधायक आएंगे. जयराम जी ने तो भगवान को चुनौती दे दी थी. उन्हें कहना चाहता हूं कि हम 2027 में 52 सीट वॉल्वो में भरकर आएंगे."

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

जयराम ठाकुर ने क्या कहा था?

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA की ऐतिहासिक जीत पर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर तंज कसा. जयराम ठाकुर ने कहा था, "बिहार में तो कांग्रेस बोलेरो गाड़ी में फिट हो गई, लेकिन हिमाचल में आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ऑल्टो गाड़ी में ही फिट आ जाएगी."

CM सुक्खू के पास है वर्षों पुरानी ऑल्टो गाड़ी

बता दें कि, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास करीब 22 वर्ष पुरानी ऑल्टो कार है. सीएम इस वर्ष 2025-26 में लगातार तीसरी बार अपनी 22 साल पुरानी ऑल्टो कार में बजट पेश करने के लिए विधानसभा पहुंचे थे. ऐसे में एक बार फिर मुख्यमंत्री की सफेद रंग की ऑल्टो कार चर्चा का विषय बन गई. इस कार को लेकर सीएम विपक्षियों के निशाने पर भी आ गए थे. लेकिन, मुख्यमंत्री का कहना है कि इस कार से उन्हें लगाव है वे जनता का दर्द समझते हैं इसलिए वे ऑल्टो कार में ही सवार होकर बजट पेश करने जाते हैं.

