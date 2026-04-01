कर्ज कथा: फरवरी में लिया था 1030 करोड़ कर्ज, हर साल पड़ेगा 79.21 करोड़ ब्याज, जानिए, सुक्खू सरकार ने कहां से लिया कितना लोन?
हिमाचल प्रदेश कर्ज के मकड़जाल में फंसता जा रहा है. प्रदेश पर अब तक 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लोन है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 7:21 PM IST
शिमला: कर्ज बुरा तथा कर्ज का ब्याज और भी बुरा. कर्ज लेकर घी पीने से जुड़ी कथाएं चर्चित हो जाती हैं. हिमाचल सरकार की आर्थिक गाड़ी भी कर्ज के सहारे चल रही है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार किस साल कितना कर्ज लिया और कहां-कहां से लोन लिया, इसकी जानकारी विधानसभा के बजट सेशन में सामने आई है. चिंता की बात यह है कि कर्ज के साथ उसके ब्याज की रकम भी इतनी भारी-भरकम हो जाती है कि उसे चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेने की नौबत आ जाती है. ये एक तरह से कर्ज का जहरीला सर्किल बनकर खजाने की नसों में घुल जाता है.
इसका उदाहरण समझिए. राज्य सरकार ने इसी साल फरवरी महीने में 1030 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. ये कर्ज सालाना 7.69 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया गया था. हिसाब जोड़कर देखा जाए 1030 करोड़ रुपए की लोन रकम पर सालाना 79.21 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में ही चुकाने होंगे. इससे पता चलता है कि कर्ज तो बुरा है ही, उसका ब्याज और भी बुरा है.
हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में भाजपा के पांच सदस्यों ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर केंद्रित छह हिस्सों में बंटा सवाल किया था. उसी सवाल के कर्ज वाले लिखित जवाब की पड़ताल करें तो तीन साल की अवधि में राज्य सरकार ने 35,555 करोड़ रुपए कर्ज लिया है. ये कर्ज कहां-कहां से लिया गया, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से इसका विस्तार से जवाब दिया गया.
लिखित जवाब के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में खुले बाजार यानी ओपन मार्केट से 8072 करोड़ रुपए का लोन लिया. नाबार्ड से 800 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आवास बैंक से शून्य, केंद्र सरकार से बाहरी सहायता (एक्सटर्नल एडिड) वाली परियोजनाओं के तहत 133 करोड़ रुपए लोन, केंद्र सरकार से ब्याज मुक्त लॉन्ग टर्म लोन 1516 करोड़ रुपए लिया गया. ये कुल मिलाकर उक्त वित्तीय वर्ष में 10521 करोड़ रुपए बनता है.
इसी प्रकार राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीपीएफ आदि के अगेंस्ट उपार्जित शुद्ध राशि के रूप में 1656 करोड़ का लोन लिया. इस तरह सारी रकम मिलाकर 2023-24 में 12177 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया.
वर्ष 2024-25 की बात की जाए तो राज्य सरकार ने ओपन मार्केट से 7359 करोड़ रुपए, नाबार्ड से 850 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आवास बैंक से 17 करोड़ रुपए, एक्सटर्नल एडिड परियोजनाओं के तहत 140 करोड़ रुपए, केंद्र से ब्याज मुक्त लॉन्ग टर्म लोन के रूप में 2381 करोड़ रुपए व जीपीएफ के अगेंस्ट 1529 करोड़ रुपए लिया गया. ये कुल रकम 12276 करोड़ रुपए बनती है.
इसी तरह वर्ष 2025-26 में कर्ज के तौर पर ओपन मार्केट से 8269 करोड़ रुपए, नाबार्ड से 550 करोड़ रुपए, एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स के तहत 117 करोड़ रुपए, केंद्र से लॉन्ग टर्म लोन के तहत 2428 करोड़ रुपए व जीपीएफ के अगेंस्ट लोन की रकम माइनस में 262 रही. यानी 262 करोड़ वापस किए गए. इस तरह कुल रकम 11102 करोड़ रुपए रही. सभी तीन साल की रकम क्रमश: 12177 करोड़, 12276 करोड़ व 11102 करोड़ को जोड़ें तो ये 35,555 करोड़ रुपए बनती है.