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कर्ज कथा: फरवरी में लिया था 1030 करोड़ कर्ज, हर साल पड़ेगा 79.21 करोड़ ब्याज, जानिए, सुक्खू सरकार ने कहां से लिया कितना लोन?

हिमाचल प्रदेश पर बढ़ता कर्ज का बोझ ( ETV Bharat )