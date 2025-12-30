ETV Bharat / state

इंडस्ट्रियल ग्रोथ, MSME और स्टार्टअप्स को मजबूत बनाने के लिए खास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही सरकार: CM सुक्खू

सीएम सुक्खू ने कहा कि, "दुबई और जापान के ग्लोबल मार्केट और मुंबई जैसे घरेलू हब के साथ जुड़कर, हमने पिछले तीन सालों में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट हासिल किए हैं. मौजूदा राज्य सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए के 683 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है, जिनसे हमारे लगभग 32,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा."

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "इस प्रोएक्टिव आउटरीच स्ट्रैटेजी के तहत, राज्य ने खुद को हाई-टेक, सस्टेनेबल और ग्रामीण-आधारित इंडस्ट्रीज़ के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है. हमारी सरकार सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट का इंतज़ार नहीं कर रही है; हम इसे एक साफ़ रोडमैप के साथ बुला रहे हैं."

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार यह पक्का करने के लिए कमिटेड है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हर नागरिक के लिए खुशहाली में बदले. मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप के लिए एक बदलाव लाने वाले विजन के बारे में बताते हुए, 'इंडस्ट्री थ्रू इनविटेशन' पहल की सफलता पर ज़ोर दिया.

इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए इस रणनीति पर काम

राज्य सरकार इको-फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करने, MSMEs और स्टार्टअप्स को मजबूत बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है. सस्टेनेबल इकॉनमी की ओर बदलाव लाने के लिए इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर स्ट्रेटेजिक फोकस किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "इसके अलावा, टूरिज्म के ज़रिए, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके, भविष्य का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर और डेयरी, फूड प्रोसेसिंग को मॉडर्न बनाकर ग्रामीण किसानों को फायदा पहुंचाकर एग्रीकल्चर सेक्टर को बदलने से इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत करने में बहुत मदद मिलेगी."

केंद्र सरकार को भेजे 1,642 करोड़ रुपए के प्रपोज़ल

सीएम सुक्खू ने कहा कि, MSMEs को राज्य की इकॉनमी की रीढ़ मानते हुए, सरकार ने ग्रामीण इंडस्ट्रीज़ को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार को 1,642 करोड़ रुपए के प्रपोज़ल भेजे हैं, जिसके लिए शुरुआती फ़ंडिंग में पहले ही 109.34 करोड़ रुपए मिल चुके हैं.

107 स्टार्टअप लॉन्च

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम इनोवेशन का एक मज़बूत कल्चर बढ़ा रहे हैं. IIT मंडी, IIM सिरमौर और AIIMS बिलासपुर जैसे जाने-माने इंस्टीट्यूशन में 14 इनक्यूबेशन सेंटर के जरिए, हम एंटरप्रेन्योर की अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं," उन्होंने आगे कहा कि अभी 107 स्टार्टअप सक्सेसफ़ुली लॉन्च हो चुके हैं, और 407 और डेवलपमेंट पाइप लाइन में हैं. उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश की कोशिशों को नेशनल पहचान मिली है, राज्य ने स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2023 में बेस्ट परफ़ॉर्मर अवॉर्ड, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस 2024 के लिए एस्पिरेंट स्टेट अवॉर्ड और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ़ माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज़ेज़ (PMFME) स्कीम के तहत पहला प्राइज जीता है.

