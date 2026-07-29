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तीन साल में खनिज राजस्व में 70 फीसदी बढ़ोतरी, पर्यावरण संरक्षण से समझौता नहीं होगा: CM सुक्खू

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 9:51 PM IST

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शिमला: मुख्यमंत्री सुखविं सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान खनिजों के दोहन से प्राप्त राजस्व में करीब 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उद्योग विभाग के तहत खनन विंग के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में मुख्य और लघु खनिजों से 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 340 करोड़ रुपये हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड द्वारा हिमाचल से परिवहन होने वाले लघु खनिजों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से सीमावर्ती क्षेत्रों से खनिजों के बाहर भेजने की मात्रा कम हुई है, जिससे प्रदेश के राजस्व पर असर पड़ा है। उन्होंने विभाग को इस मुद्दे को पड़ोसी राज्यों के समक्ष विधिपूर्वक उठाने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से केंद्र सरकार ने चूना पत्थर की रॉयल्टी दरों में संशोधन नहीं किया है, जिससे राज्य की आय प्रभावित हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने वाजिब अधिकार के लिए इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में खनिजों का दोहन वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाए. उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलने चाहिए तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप ही होना चाहिए.

उन्होंने खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि नदियों, नालों, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए. पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि खनन केवल चिन्हित क्षेत्रों में ही किया जाए और संबंधित एजेंसियां नियमित निरीक्षण कर सभी गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करें.

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की नाजुक पारिस्थितिकी और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. सभी हितधारकों से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने और सतत एवं जिम्मेदार खनन को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी समान रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

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