हरे रंग की यूनिफार्म में नजर आएंगे हिमाचल CBSE स्कूल के छात्र, इस कलर का होगा विद्यालय भवन, शिक्षकों का भी ड्रेस कोड तय
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की बैठक में लिए गए अहम निर्णय.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 6:31 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूल अब अपनी अलग पहचान और एकरूपता के साथ नजर आएंगे. प्रदेश सरकार ने इन स्कूलों के लिए विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म से लेकर शिक्षकों के ड्रेस कोड और स्कूल भवनों की रंग योजना तक को अंतिम रूप देने की दिशा में अहम फैसला लिया है.
हरे रंग की थीम पर आधारित होगी विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की बैठक में तय किया गया कि सीबीएसई स्कूलों के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म हरे रंग की थीम पर आधारित होगी. वहीं, महिला शिक्षिकाएं हल्के लिलैक (बैंगनी) रंग की ड्रेस और पुरुष शिक्षक हल्के नीले रंग की शर्ट-पैंट में नजर आएंगे. स्कूल भवनों को भी ऑलिव ग्रीन और सैंड बेज रंगों से नया स्वरूप दिया जाएगा। यानी आने वाले समय में प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों की पहचान उनकी यूनिफॉर्म और भवनों की एक समान रंग योजना से भी होगी.
शिक्षकों के ड्रेस कोड को लेकर दिशा-निर्देश
बैठक में शिक्षकों के ड्रेस कोड को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए. शिक्षकों की वेशभूषा साफ-सुथरी, औपचारिक, शालीन और पेशेवर होगी और ड्रेस में अनावश्यक एक्सेसरीज के इस्तेमाल से बचना होगा. ड्यूटी के दौरान प्रत्येक शिक्षक के लिए आईडी कार्ड पहनना अनिवार्य किया गया है. सरकार का उद्देश्य इन स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अनुशासित, आधुनिक और बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है.
CBSE स्कूलों के लिए 80 करोड़ पहले, अब 5 करोड़ और
सीएम सुक्खू ने कहा, "राज्य सरकार विद्यार्थियों को उनके घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी दिशा में सीबीएसई स्कूलों में आवश्यक आधारभूत ढांचे के विकास और विद्यार्थियों व शिक्षकों की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार पहले ही 80 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है. अब इन स्कूलों के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये भी जारी किए जाएंगे. सरकार का फोकस स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक माहौल, मजबूत आधारभूत ढांचा और विद्यार्थियों को घर-द्वार के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने पर है".
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