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हरे रंग की यूनिफार्म में नजर आएंगे हिमाचल CBSE स्कूल के छात्र, इस कलर का होगा विद्यालय भवन, शिक्षकों का भी ड्रेस कोड तय

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ली शिक्षा विभाग की बैठक ( @CM Sukhvinder Singh Sukhu FB Post )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूल अब अपनी अलग पहचान और एकरूपता के साथ नजर आएंगे. प्रदेश सरकार ने इन स्कूलों के लिए विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म से लेकर शिक्षकों के ड्रेस कोड और स्कूल भवनों की रंग योजना तक को अंतिम रूप देने की दिशा में अहम फैसला लिया है. हरे रंग की थीम पर आधारित होगी विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की बैठक में तय किया गया कि सीबीएसई स्कूलों के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म हरे रंग की थीम पर आधारित होगी. वहीं, महिला शिक्षिकाएं हल्के लिलैक (बैंगनी) रंग की ड्रेस और पुरुष शिक्षक हल्के नीले रंग की शर्ट-पैंट में नजर आएंगे. स्कूल भवनों को भी ऑलिव ग्रीन और सैंड बेज रंगों से नया स्वरूप दिया जाएगा। यानी आने वाले समय में प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों की पहचान उनकी यूनिफॉर्म और भवनों की एक समान रंग योजना से भी होगी.