दिवाली के बाद कांग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष, सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर न दे ध्यान: CM सुक्खू

शिमला: "अक्टूबर माह के आखिरी सप्ताह या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया जाएगा. पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? ये हाईकमान को तय करना है. अध्यक्ष को लेकर साथ सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों पर विश्वास न करें". ये बात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कही. दरअसल, हिमाचल कांग्रेस को कब नया अध्यक्ष मिलेगा? इसको लेकर चल रही अटकलों को लेकर मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर सीएम सुखविंदर सिंह की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीती रात ही दिल्ली से वापस शिमला लौट आए हैं. सीएम सुक्खू दिल्ली में नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा करने के बाद दिल्ली से वापस पहुंचे. वहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री ने HRTC कर्मचारियों और प्रदेश पेंशनरों के मुद्दे पर कहा है. सरकार कर्मचारियों पेंशनरों की समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रयास कर रही है.

HRTC को खुद भी चलाने होंगे रूटीन के खर्च

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार को RDG ग्रांट का अतिरिक्त पैसा मिला, लेकिन देनदारियां नहीं चुकाई गई. कई मुश्किलों के बावजूद सरकार ने 75 वर्ष से ऊपर की आयु के पेंशनरों की देनदारियां चुका दी है. इसके साथ ही दिवाली से पहले सरकार ने 3 फीसदी DA देने की घोषणा की है. 1 अप्रैल से सितंबर माह तक का DA का एरियर भी दिवाली से पहले कर्मचारी पेंशनरों के खाते में आ जाएगा.