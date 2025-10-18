दिवाली के बाद कांग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष, सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर न दे ध्यान: CM सुक्खू
हिमाचल कांग्रेस के नये अध्यक्ष को लेकर सोशल मीडिया में चल रही खबरों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति स्पष्ट की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 7:37 PM IST
शिमला: "अक्टूबर माह के आखिरी सप्ताह या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया जाएगा. पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? ये हाईकमान को तय करना है. अध्यक्ष को लेकर साथ सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों पर विश्वास न करें". ये बात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कही. दरअसल, हिमाचल कांग्रेस को कब नया अध्यक्ष मिलेगा? इसको लेकर चल रही अटकलों को लेकर मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है.
बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीती रात ही दिल्ली से वापस शिमला लौट आए हैं. सीएम सुक्खू दिल्ली में नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा करने के बाद दिल्ली से वापस पहुंचे. वहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री ने HRTC कर्मचारियों और प्रदेश पेंशनरों के मुद्दे पर कहा है. सरकार कर्मचारियों पेंशनरों की समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रयास कर रही है.
HRTC को खुद भी चलाने होंगे रूटीन के खर्च
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार को RDG ग्रांट का अतिरिक्त पैसा मिला, लेकिन देनदारियां नहीं चुकाई गई. कई मुश्किलों के बावजूद सरकार ने 75 वर्ष से ऊपर की आयु के पेंशनरों की देनदारियां चुका दी है. इसके साथ ही दिवाली से पहले सरकार ने 3 फीसदी DA देने की घोषणा की है. 1 अप्रैल से सितंबर माह तक का DA का एरियर भी दिवाली से पहले कर्मचारी पेंशनरों के खाते में आ जाएगा.
इसके अलावा HRTC पेंशनरों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं को समझ रही है, लेकिन प्रदेश सरकार HRTC को मजबूत करने की आवश्यकता है. 57 करोड़ की ग्रांट सरकार हर साल देती है. लेकिन रूटिंग खर्च चलाने के लिए निगम को अपने स्तर पर काम करना होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली के अवसर पर 10 करोड़ की अतिरिक्त ग्रांट HRTC को देने के लिए कहा गया है.
आपदा प्रभावित लोगों तक मदद न पहुंचाने के विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाने का काम कर रही है. आपदा में घर गंवाने वाले लोगों को 7 लाख और सामान के लिए अतिरिक्त 70 हजार दे रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री ने प्रदेश को आपदा के लिए 1500 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की थी. प्रदेश सरकार को अब तक उस सहायता का इंतजार है. सीएम सुक्खू ने कहा कि ये सहायता अभी नहीं मिलती है तो सरकार अपने स्तर पर प्रदेश के आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाएगी.
