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हिमाचल में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, CM सुक्खू के इस ऐलान से तेज हुई सियासी हलचल, मंत्रियों के विभाग भी बदलेंगे

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री के ताजा बयान के बाद हिमाचल में राजनीति चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (FB@CMSUKHU)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 5:17 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की सियासत में लंबे समय से चल रहे मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के विभागों में संभावित फेरबदल को लेकर आखिरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तस्वीर साफ करने के संकेत दे दिए हैं? प्रदेश सचिवालय में नए मुख्यमंत्री कार्यालय के उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा. इतना ही नहीं, उन्होंने मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव किए जाने की बात कही.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस बयान के बाद सत्ता के गलियारों में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, विस्तार में किसे जगह मिलेगी और किन मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे, इसे लेकर अभी मुख्यमंत्री की ओर से कोई संकेत नहीं दिया गया है. ऐसे में अब सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिक गई हैं.

मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम सुक्खू का बयान (ETV Bharat)

जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, विभाग भी बदलेंगे

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. इसके साथ ही मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जाएगा".

मुख्यमंत्री के इस बयान को लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच अहम माना जा रहा है. हालांकि, उन्होंने विस्तार की कोई निश्चित तारीख या नए मंत्रियों के नामों को लेकर जानकारी साझा नहीं की. मुख्यमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस सरकार के भीतर संभावित बदलावों को लेकर सियासी चर्चाओं का दौर फिर शुरू हो गया है. लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों में बदलाव को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग कयास लगाए जाते रहे हैं. अब मुख्यमंत्री के स्पष्ट बयान के बाद इन चर्चाओं को नई दिशा मिल गई है.

नए मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर विपक्ष पर निशाना

नए मुख्यमंत्री कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर सवाल उठा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा, "विपक्ष ने 1000 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बनाकर फिजूलखर्ची की, जबकि उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया है. यह कार्यालय केवल उनके लिए नहीं है. 15 से 20 साल बाद यदि विपक्ष का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वह भी इसी कार्यालय में बैठेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनका निजी घर नहीं है, बल्कि संस्थान का कार्यालय है".

मुख्यमंत्री और मंत्री लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशन

सीएम सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशन हैं. उन्होंने नए मुख्यमंत्री कार्यालय को इसी संस्थागत व्यवस्था का हिस्सा बताते हुए कहा कि सरकार में पद किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होते. मुख्यमंत्री के अनुसार, सत्ता में आने वाला व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाएं और उनके कार्यालय बने रहते हैं.

नए मुख्यमंत्री कार्यालय के उद्घाटन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री के ताजा बयान ने हिमाचल की राजनीति में आने वाले दिनों में संभावित बदलावों को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है. अब देखना होगा कि सरकार मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा कब करती है और विभागों के फेरबदल में किन मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाता है.

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