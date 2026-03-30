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सदन में हिमाचल बजट 2026-27 ध्वनि मत से पारित, CM सुक्खू बोले RDG बंद होने से घटा आकार

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा से वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ का बजट ध्वनि मत से पारित किया गया. बजट पारित होने के बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'इतिहास में पहली बार सरकार ने वास्तविक वित्त स्थित जनता के सामने रखी है. RDG के रूप में राज्य को उसका अधिकार नहीं मिला. ऐसे में बजट के आकार को घटाना पड़ा'.

मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ का बजट पारित किया गया, जो बीते वर्ष करीब 58000 करोड़ का था. बीते 3 वर्षों में नीतिगत बदलावों से राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है. आने वाले समय में भी नीतिगत बदलाव से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार लाया जाएगा. उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों अधिकारियों का वेतन डेफर हुआ है, उसे जल्द चुका जाएगा.

प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर सीएम करेंगे बैठक

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'वो कल से प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर वह बैठक करेंगे. प्रदेश में राजस्व के दरवाजों को खोला जाएगा और भ्रष्टाचार के तो चोर दरवाजों को बंद किया जाएगा. राज्य सरकार के नीतिगत बदलाव से जल्द ही हिमाचल आत्मनिर्भर राज्य बनेगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक स्थिति से भी राज्य जल्द ही पार पाएगा और आने वाले तीन से चार महीनों में राज्य गति पकड़ता हुआ नजर आएगा'.

मुख्यमंत्री ने कहा की कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ कटौती की गई है. आने वाले वक्त में कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट को बढ़ाया जाएगा. राज्य में उनकी सरकार बनने के बाद पहले वर्ष में लगभग 8200 करोड़, दूसरे वर्ष में 6200 करोड़ RDG के रूप में मिले. तीसरे वर्ष में घटकर 3200 करोड़ की RDG मिली. इसके बावजूद प्रदेश का फाइनेंस ठीक से चला. अब आरडीजी मिलना बंद हो गई है, ऐसे में प्रदेश की जनता को इससे सबक सिखाने की जरूरत है. हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी.