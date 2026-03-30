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सदन में हिमाचल बजट 2026-27 ध्वनि मत से पारित, CM सुक्खू बोले RDG बंद होने से घटा आकार

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर मंगलवार को बैठक करेंगे.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Himachal Assembly)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 8:24 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा से वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ का बजट ध्वनि मत से पारित किया गया. बजट पारित होने के बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'इतिहास में पहली बार सरकार ने वास्तविक वित्त स्थित जनता के सामने रखी है. RDG के रूप में राज्य को उसका अधिकार नहीं मिला. ऐसे में बजट के आकार को घटाना पड़ा'.

मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ का बजट पारित किया गया, जो बीते वर्ष करीब 58000 करोड़ का था. बीते 3 वर्षों में नीतिगत बदलावों से राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है. आने वाले समय में भी नीतिगत बदलाव से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार लाया जाएगा. उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों अधिकारियों का वेतन डेफर हुआ है, उसे जल्द चुका जाएगा.

प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर सीएम करेंगे बैठक

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'वो कल से प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर वह बैठक करेंगे. प्रदेश में राजस्व के दरवाजों को खोला जाएगा और भ्रष्टाचार के तो चोर दरवाजों को बंद किया जाएगा. राज्य सरकार के नीतिगत बदलाव से जल्द ही हिमाचल आत्मनिर्भर राज्य बनेगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक स्थिति से भी राज्य जल्द ही पार पाएगा और आने वाले तीन से चार महीनों में राज्य गति पकड़ता हुआ नजर आएगा'.

मुख्यमंत्री ने कहा की कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ कटौती की गई है. आने वाले वक्त में कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट को बढ़ाया जाएगा. राज्य में उनकी सरकार बनने के बाद पहले वर्ष में लगभग 8200 करोड़, दूसरे वर्ष में 6200 करोड़ RDG के रूप में मिले. तीसरे वर्ष में घटकर 3200 करोड़ की RDG मिली. इसके बावजूद प्रदेश का फाइनेंस ठीक से चला. अब आरडीजी मिलना बंद हो गई है, ऐसे में प्रदेश की जनता को इससे सबक सिखाने की जरूरत है. हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी.

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PET भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'राज्य चयन आयोग भर्तियां कर रहा है. उन्होंने 2000 पदों पर PTA के स्थान पर चयनित करके शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कहा है. PET भर्ती पर विचार किया जाएगा. वही, पेंशनरों के धरने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवानिवृत कर्मचारियों का सरकार सम्मान करती है. उन्होंने कहा कि बजट की परिधि में जितना संभव होगा सरकार पेंशनरों की देनदारियां चुकाने का प्रयास करेगी.

वहीं प्रदेश पर बढ़ते कर्ज के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में प्रदेश पर कर्ज और बढ़ सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जीडीपी के आकलन के आधार पर राज्य को लोन मिलता है. इसके अलावा केंद्र से भी इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए ऋण जरूरी है लेकिन में रिफॉर्म किए जाएंगे. साथ ही उसका बोझ जनता पर न पड़े इसका ध्यान रखा जाएगा.

एंट्री टैक्स पर क्या बोले सीएम सुक्खू?

उधर एंट्री टैक्स के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एंट्री टैक्स में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है. छोटे वाहनों पर टैक्स अधिक नहीं बढ़ा है. केवल बड़े माल वाहक वाहनों पर टैक्स ₹130 से बढ़कर 170 रुपए हुआ है. पंजाब के वित्त मंत्री ने इस विषय को उठाया, इसलिए यह मुद्दा बन गया. सरकार राशनलाइजेशन करके बड़े वाहनों को एंट्री टैक्स में कुछ राहत देने पर विचार कर रही है.

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