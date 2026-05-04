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बंगाल-असम रिजल्ट के बाद बोले सीएम सुक्खू, EVM कोई भी कर सकता है हैक

शिमला: पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में चुनावी रुझान आ रहे हैं. केरल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. वहीं, दूसरी तरफ बीजेपी, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन कर रही है. केरल में भी कुछ सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईवीएम पर सवाल उठाए है.

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है. सीएम सुक्खू ने कहा कि 'ईवीएम मशीन को कोई भी कहीं भी हैक कर सकता है. 2014 के लोकसभा चुनाव के समय वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए ये सवाल उठाया था. बंगाल में कांग्रेस में 20 साल बाद अपने उम्मीदवार सभी सीटों पर उतरे हैं. मैं खुद वहां पर प्रचार करने गया था, वहां पर टीएमसी के खिलाफ काफी लोगों में रोष था. ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में ही थी और उन्होंने ही टीएमसी पार्टी बनाई और उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया.'

'बीजेपी ने किया ध्रुवीकरण'

सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बंगाल में दोबारा से खड़ी हुई है. भविष्य में वहां पर निश्चित रूप से ही कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी. बंगाल में बीजेपी ने ध्रुवीकरण किया है और टीएमसी की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाया है. आने वाले समय में कांग्रेस बंगाल में कम बैक करेगी और कांग्रेस का ही भाजपा के साथ सीधा मुकाबला होगा. बंगाल में 49 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है और केरल में कम बैक किया है और वहां पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है. दो राज्यों बंगाल और असम में कांग्रेस चुनाव हारी है यही लोकतंत्र की विशेषता है.