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हिमाचल में अब गरीब बच्चों का भी पूरा होगा हायर एजुकेशन का सपना, इस योजना से बदलेगी छात्रों की किस्मत

हिमाचल प्रदेश सरकार गरीब परिवार के छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए महज 1% पर लोन दे रही है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से छात्र-छात्राओं ने की मुलाकात
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से छात्र-छात्राओं ने की मुलाकात (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
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शिमला: अब हिमाचल प्रदेश में हायर एजुकेशन का सपना देख रहे गरीब छात्र-छात्राओं के रास्ते में पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी. हिमाचल सरकार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण एक प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन-किन छात्रों को मिलेगा और इसे लेने के लिए क्राइटेरिया (Criteria) क्या है?

हिमाचल प्रदेश में डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख तक का लोन सिर्फ 1 प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है. 29 मई को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के 21 विद्यार्थियों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात के दौरान अपने शैक्षणिक अनुभव साझा किए.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'राज्य सरकार डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योेजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण एक प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रही है. विद्यार्थियों से इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाकर जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया. प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न सुधार किए हैं. ताकि विद्यार्थियों को उनके घरों के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके'.

क्या है डॉ. यशवन्त सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना?

हिमाचल सरकार गरीब परिवार के छात्रों के लिए एक ऐसी सरकारी योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक छात्रों को केवल एक प्रतिशत (1%) ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिल सकेगा. इस योजना का नाम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना है.

किन्हें मिलेगा योजना का लाभ

डॉ. यशवन्त सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है, उन परिवारों के बच्चे इस योजना के तहत व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए मात्र 1% ब्याज की दर पर ऋण लेने के लिए पात्र होते हैं. योजना के तहत विद्यार्थी शिक्षा से जुड़े खर्चों के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं.

1% ब्याज की दर पर लोन

इस योजना के तहत बच्चों को 1% ब्याज की दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा. जिसमें से विद्यार्थी बोर्डिंग, आवास, ट्यूशन फीस, किताबें और उनकी शिक्षा से जुड़े अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण ले सकेंगे. डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना का लाभ पाकर अब राज्य का कोई भी युवा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उच्च या व्यावसायिक शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे.

किन कोर्स के लिए मिलेगा विद्यार्थी ऋण योजना का लाभ?

  • नर्सिंग
  • मेडिकल
  • इंजीनियरिंग
  • बहुतकनीकी संस्थान
  • डिप्लोमा
  • ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान
  • पीएचडी
  • पैरा
  • फार्मेसी
  • विधि

इस योजना का उदेश्य

डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत आवेदक छात्र को लोन इसीलिए मुहैया कराया जाएगा. ताकि वह शिक्षा के साथ-साथ अन्य जरूरी खर्च जैसे की आवास की सुविधा, शिक्षा के लिए जरूरी सामग्री, ट्यूशन फीस आदि की पूर्ति कर सके. इस योजना के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य में साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी होगी.

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