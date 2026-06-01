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हिमाचल में अब गरीब बच्चों का भी पूरा होगा हायर एजुकेशन का सपना, इस योजना से बदलेगी छात्रों की किस्मत

शिमला: अब हिमाचल प्रदेश में हायर एजुकेशन का सपना देख रहे गरीब छात्र-छात्राओं के रास्ते में पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी. हिमाचल सरकार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण एक प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन-किन छात्रों को मिलेगा और इसे लेने के लिए क्राइटेरिया (Criteria) क्या है?

हिमाचल प्रदेश में डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख तक का लोन सिर्फ 1 प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है. 29 मई को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के 21 विद्यार्थियों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात के दौरान अपने शैक्षणिक अनुभव साझा किए.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'राज्य सरकार डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योेजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण एक प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रही है. विद्यार्थियों से इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाकर जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया. प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न सुधार किए हैं. ताकि विद्यार्थियों को उनके घरों के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके'.

क्या है डॉ. यशवन्त सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना?

हिमाचल सरकार गरीब परिवार के छात्रों के लिए एक ऐसी सरकारी योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक छात्रों को केवल एक प्रतिशत (1%) ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिल सकेगा. इस योजना का नाम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना है.

किन्हें मिलेगा योजना का लाभ