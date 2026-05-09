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दिल्ली-शिमला फ्लाइट कल से, शिमला से धर्मशाला सोमवार को उड़ेगा विमान, यहां जानिए समय

शिमला: हिमाचल फिर से हवाई सेवा के लिए तैयार है. राष्ट्रीय राजधानी से हिमाचल की राजधानी के लिए कल यानी संडे को फ्लाइट होगी. इसी तरह शिमला से धर्मशाला के लिए सोमवार से हवाई सेवा आरंभ हो रही है. हिमाचल सरकार ने एलाइंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ MOU किया है.

अब दिल्ली-शिमला-दिल्ली हवाई सेवा कल यानी 10 मई से पुनः बहाल की जा रही हैं. दिल्ली शिमला वो शिमला दिल्ली की उड़ानें सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मिलाकर सप्ताह में छह दिन संचालित की जाएंगी.

तय हुए शेड्यूल के अनुसार सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को ये फ्लाइट दिल्ली से सुबह 7:20 बजे रवाना होकर शिमला सुबह 8:35 बजे पहुंचेगी. फिर उसके बाद वापसी की हवाई सेवा शिमला से सुबह 11:30 बजे होगी। ये उड़ान दिल्ली दोपहर 12:40 बजे पहुंचेगी.

शनिवार को उड़ान दिल्ली से सुबह 7:50 बजे रवाना होकर सुबह 9:05 बजे शिमला पहुंचेगी. वापसी में ये फ्लाइट शिमला से दोपहर 12:00 बजे रवाना होकर दोपहर 1:10 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

रविवार को फ्लाइट दिल्ली से सुबह 6:20 बजे रवाना होकर सुबह 7:35 बजे शिमला पहुंचेगी, जबकि वापसी की फ्लाइट शिमला से सुबह 8ः00 बजे रवाना होकर सुबह 9:10 बजे दिल्ली पहुंचेगी.