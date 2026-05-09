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दिल्ली-शिमला फ्लाइट कल से, शिमला से धर्मशाला सोमवार को उड़ेगा विमान, यहां जानिए समय

10 मई से दिल्ली-शिमला-दिल्ली फ्लाइट सेवा और 11 मई से शिमला-धर्मशाला-शिमला हवाई सेवा की शुरुआत होगी.

10 मई से दिल्ली-शिमला फ्लाइट सेवा
10 मई से दिल्ली-शिमला फ्लाइट सेवा (FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 3:53 PM IST

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शिमला: हिमाचल फिर से हवाई सेवा के लिए तैयार है. राष्ट्रीय राजधानी से हिमाचल की राजधानी के लिए कल यानी संडे को फ्लाइट होगी. इसी तरह शिमला से धर्मशाला के लिए सोमवार से हवाई सेवा आरंभ हो रही है. हिमाचल सरकार ने एलाइंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ MOU किया है.

अब दिल्ली-शिमला-दिल्ली हवाई सेवा कल यानी 10 मई से पुनः बहाल की जा रही हैं. दिल्ली शिमला वो शिमला दिल्ली की उड़ानें सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मिलाकर सप्ताह में छह दिन संचालित की जाएंगी.

तय हुए शेड्यूल के अनुसार सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को ये फ्लाइट दिल्ली से सुबह 7:20 बजे रवाना होकर शिमला सुबह 8:35 बजे पहुंचेगी. फिर उसके बाद वापसी की हवाई सेवा शिमला से सुबह 11:30 बजे होगी। ये उड़ान दिल्ली दोपहर 12:40 बजे पहुंचेगी.

शनिवार को उड़ान दिल्ली से सुबह 7:50 बजे रवाना होकर सुबह 9:05 बजे शिमला पहुंचेगी. वापसी में ये फ्लाइट शिमला से दोपहर 12:00 बजे रवाना होकर दोपहर 1:10 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

रविवार को फ्लाइट दिल्ली से सुबह 6:20 बजे रवाना होकर सुबह 7:35 बजे शिमला पहुंचेगी, जबकि वापसी की फ्लाइट शिमला से सुबह 8ः00 बजे रवाना होकर सुबह 9:10 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

इसके अलावा शिमला-धर्मशाला-शिमला हवाई सेवा 11 मई सोमवार से शुरू होगी. यह सप्ताह में पांच दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित की जाएगी.

सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को उड़ान शिमला से सुबह 9:00 बजे रवाना होकर धर्मशाला सुबह 9:50 बजे पहुंचेगी, जबकि वापसी की उड़ान धर्मशाला से सुबह 10:15 बजे रवाना होकर सुबह 11:05 बजे शिमला पहुंचेगी.

शनिवार को उड़ान शिमला से सुबह 9:30 बजे रवाना होकर सुबह 10:20 बजे धर्मशाला पहुंचेगी, जबकि वापसी उड़ान धर्मशाला से सुबह 10:45 बजे रवाना होकर सुबह 11:35 बजे शिमला पहुंचेगी. इन उड़ान सेवाओं के शुरू होने से राज्य में हवाई मार्ग से पर्यटन बढ़ेगा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय संपर्क सुविधा को मजबूत कर रही है. ये नई हवाई सेवाएं स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक यात्रा विकल्प प्रदान करेंगी. साथ ही राज्य की आर्थिक वृद्धि और पर्यटन क्षमता को नई गति मिलेगी'.

वहीं, शिमला के जुब्बड़हट्टी एयर पोर्ट ने पहली उड़ान से आने वाले पैसेंजर्स के स्वागत के लिए वाटर कैनन सेल्यूट व फूलों के गुलदस्ते देने की तैयारी की है.

ये भी पढ़ें: 10 मई संडे मॉर्निंग: दिल्ली से शिमला आएगा विमान, फिर से हवाई सेवा शुरू होने की खुशी में फूलों से होगा पैसेंजर्स का स्वागत

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