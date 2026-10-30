1 नवंबर को दिल्ली में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन, CM सुक्खू ने हिमाचल के लोगों से की ये अपील
वोट चोरी और लोकतंत्र की रक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की तैयारी कर ली है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 3:50 PM IST
शिमला: देश में कथित 'वोट चोरी' और चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विपक्षी दल एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद होने जा रहे हैं. एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ के नारे के साथ विपक्ष की बड़ी रैली आयोजित होगी. इस महारैली के जरिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता का मुद्दा उठाएंगे. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रदेशवासियों से इस आंदोलन में भाग लेने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "देश में जिस तरह से कथित तौर पर वोट चोरी की जा रही है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है. इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट होकर विरोध दर्ज करवाएंगे. इस रैली में देशभर से विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे".
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लोगों से भी अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखना आज सबसे बड़ी जरूरत बन गया है और इसमें जनता की भागीदारी बेहद अहम है.
सीएम सुक्खू ने चुनावों को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर करती है. यदि चुनाव करवाने की प्रक्रिया में ही छेड़छाड़ होती है तो यह लोकतंत्र की बुनियाद पर सवाल खड़े करता है. लोगों को अपने मताधिकार की अहमियत समझनी होगी और इसकी सुरक्षा के लिए आगे आना होगा. वोट देने का अधिकार जनता को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर देता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसी अधिकार की रक्षा के लिए दिल्ली में एक मंच पर आ रहे हैं. ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली के माध्यम से विपक्ष चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर करेगा. साथ ही केंद्र सरकार के सामने यह मुद्दा उठाते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं और मताधिकार की सुरक्षा का संदेश देने का प्रयास किया जाएगा.
कांग्रेस की बड़ी तैयारी, 15 हजार कार्यकर्ता करेंगे दिल्ली कूच
1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की महारैली में हिमाचल प्रदेश से 10 से 15 हजार कार्यकर्ता शामिल होंगे. पार्टी ने कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाने के लिए करीब 200 सरकारी और निजी बसों के साथ 500 से अधिक गाड़ियों का इंतजाम किया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि यह लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है. राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेगी.
हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया, "दिल्ली में होने वाली महारैली में महिलाओं, युवाओं, एनएसयूआई, सेवा दल, विभिन्न फ्रंटल संगठनों और पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. हिमाचल के अलग-अलग क्षेत्रों से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे. देशभर से इस रैली में कम से कम 10 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान से मिले अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है. जब भी पार्टी वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगती है तो उसके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में कांग्रेस ने अब दिल्ली के रामलीला मैदान से अपनी आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया है.
विनय कुमार ने भाजपा पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने और चुनावों में वोट चोरी करने के आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने 13 करोड़ वोट काटे हैं और वोट चोरी के माध्यम से सरकारें बनाई गई हैं. सरकार के गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाना और आंदोलन करना कांग्रेस का अधिकार है. इसी मुद्दे को लेकर शिमला सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी पदयात्राएं निकाली जा रही हैं.
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