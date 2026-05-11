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हिमाचल में अब सरकारी नौकरी और संस्थानों में एडमिशन से पहले होगा चिट्टा टेस्ट, CM सुक्खू ने की ये घोषणा

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में 1 जून से 20 अगस्त तक पंचायतों और स्कूलों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें DC, ADC, SP, ASP, DSP सहित क्लास वन अधिकारी लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करेंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चिट्टे में संलिप्त कर्मचारियों को बर्खास्त करेगी. अब तक सरकार विभिन्न विभागों के 31कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर चुकी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध तरीके से नशीली दवाइयां बेचने वाले कैमिस्टों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे. इसके अलावा CM ने चिट्टे के मामलों में सीरियल अपराधियों को किसी भी तरह की राहत न मिलने की बात कही है. CM सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि अपराधी कानून का सहारा लेकर अक्सर बच जाते हैं. ऐसे में महाधिवक्ता को भी निर्देश दिए गए हैं कि नशा तस्करी के सीरियल ऑफेंडर्स को न्यायालय से राहत न मिले इसका अधिक ध्यान दिया जाए.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरी में शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों का चिट्टा टेस्ट लिया जाएगा. इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्स के लिए सरकारी संस्थानों में दाखिले के समय भी छात्रों को चिट्टा टेस्ट देना होगा. हर साल यह टेस्ट दोहराया जाएगा और यदि कोई छात्र नशे का सेवन करता पाया गया तो उसका रिहैबिलिटेशन कराया जाएगा. इसके अलावा अवैध तरीके से नशीली दवाइयां बेचने वाले कैमिस्टों पर भी नकेल कसने की तैयारी है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है. प्रदेश में अब सरकारी नौकरी में शामिल होने से पहले चिट्टे का टेस्ट देना होगा. साथ ही राज्य के सरकारी संस्थानों में एडमिशन से पहले भी चिट्टे के टेस्ट से गुजराना पड़ेगा. प्रदेश में 1 जून से चिट्टा मुक्त अभियान फेज 2 की शुरुआत होने जा रही है. शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका ऐलान किया.

चिट्टे के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति: CM

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिसंबर 2022 में सरकार बनने के बाद परिवारों ने चिट्टे को प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बताया था, जिसके बाद जनवरी 2023 में सरकार ने PIT NDPS एक्ट लागू किया. मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक्ट पहले लागू होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही इसे लागू किया.

उन्होंने कहा कि 15 सितंबर 2025 को रिज मैदान से आयोजित एंटी चिट्टा वॉकथन अब सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़कर जन आंदोलन बन चुका है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स की लगातार कार्रवाई सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है.

3,600 पंचायतों में से 234 चिट्टे से प्रभावित

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य बना है जहां चिट्टा तस्करों की पहचान के आधार पर पंचायतों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. चिट्टे में संलिप्त लोगों की संख्या के आधार पर रेड, येलो और ग्रीन श्रेणियों में बांटा गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की 3,600 पंचायतों में से 234 पंचायतें चिट्टे से प्रभावित पाई गई हैं. उन्होंने बताया कि राज्य में NDPS एक्ट के तहत 6,811 मामले दर्ज किए गए, जो पूर्व भाजपा सरकार के मुकाबले 33.18 प्रतिशत अधिक हैं. उन्होंने कहा कि 45,867 नशीले पदार्थ ज़ब्त किए गए. जबकि, PIT NDPS एक्ट के तहत 174 तस्करों को हिरासत में लिया गया और 32 आरोपियों पर कार्रवाई हुई.

चिट्टे में संलिप्त 31 कर्मचारी बर्खास्त, 17 संपत्तियों से हुई बेदखली की कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा, 'देशभर में PIT NDPS एक्ट के तहत हुई कार्रवाई में हिमाचल की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत रही है. नशे में संलिप्त लोगों की 76 अवैध संपत्तियों की पहचान की गई, जिनमें से 17 संपत्तियों से बेदखली की कार्रवाई हुई है'.

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चिट्टे में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई कर रही है. CM ने बताया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों कार्यरत्त कुल 122 कर्मचारी चिट्टे में संलिप्त पाए गए हैं. इन 122 में से अब तक राज्य सरकार ने 31 कर्मचारियों को नशा तस्करी में शामिल होने के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. इसमें सबसे ज्यादा पुलिस विभाग के 21 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है. इसके अलावा आने वाले समय में और भी संलिप्त लोगों को बर्खास्त किया जाएगा.

SP शिमला गौरव सिंह समेत तीन पुलिस अधिकारियों को किया सम्मानित

इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से चिट्टे के खिलाफ़ अभियान में अहम भूमिका निभाते हुए बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पुलिस महकमे के तीन अधिकारियों सम्मानित किया गया. CM सुक्खू की ओर से शिमला के SP गौरव सिंह, ASP STF रेनू शर्मा और पारुल नानटा को सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला SP गौरव सिंह ने 5.80 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की, जबकि ASP STF रेणु शर्मा ने ऊना में 1 किलो चिट्टा जब्त किया.

सीएम की अभिभावकों से खास अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टे की शिकार हुई बेटियों के लिए शिमला के मशोबरा में बीस मई तक डी एडिक्शन सेंटर खोला जाएगा. पुलिस विभाग की देखरेख में डी एडिक्शन सेंटर का संचालन होगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बिना डरे 112 नंबर पर चिट्टे में फंसे बच्चों की जानकारी दें. उन्होंने आश्वस्त किया है कि ऐसे युवाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. बल्कि राज्य सरकार नशे के कुचक्र में फंसे बच्चों के पुनर्वास की जिम्मेदारी उठाएगी.

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