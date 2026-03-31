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हिमाचल टोल पॉलिसी में बदलाव, 1 अप्रैल से विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए नई दरें निर्धारित

टोल पॉलिसी के तहत जारी अधिसूचना के मुताबिक कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन, (A) माल वाहन, अप टू 7500 किलोग्राम जीवीडब्ल्यू (ग्रॉस व्हीकल वेट) तक से 170 रुपये टोल टैक्स वसूला जाएगा. वहीं, यात्री वाहन, अप टू 12+1 क्षमता तक (यह नियम हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकृत निजी वाहनों पर लागू नहीं है) को अब 130 रुपये टोल टैक्स चुकाना होगा. इसके अतिरिक्त लाइट कमर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल या मिनी बस, माल वाहन, 7500 किलोग्राम GVW (ग्रॉस व्हीकल वेट) से अधिक लेकिन 12000 किलोग्राम GVW से कम वाहनों को 320 और 12+1 से 32+1 की क्षमता वाले पैसेंजर व्हीकल के लिए 200 रुपये टोल टैक्स निर्धारित किया गया है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही प्रदेश सरकार ने टोल पॉलिसी में बदलाव करते हुए विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी है. 1 अप्रैल से लागू हो रही ये नई दरें हर वाहन श्रेणी के लिए अलग-अलग तय की गई हैं, जिससे अब हिमाचल में एंट्री करते समय कई भारी वाहनों को पहले से ज्यादा भुगतान करना होगा. बुधवार से शुरू हो रही इस नई व्यवस्था के तहत हम आपको वाहन श्रेणी के अनुसार बढ़े हुए टोल टैक्स की पूरी जानकारी विस्तार से दे रहे हैं.

इसी तरह से बस या ट्रक (दो एक्सल तक) माल वाहन, 12000 किलोग्राम (GVW) से अधिक लेकिन 20000 किलोग्राम जीवीडब्ल्यू से कम 570 के वाहनों को 570 रुपये टोल चुकाना होगा. वहीं, 32+1 से अधिक की क्षमता वाले पैसेंजर व्हीकल को 250 रुपए टोल टैक्स वसूला जाएगा. इसके अलावा वाणिज्यिक वाहन (थ्री एक्सलर) कोई भी वाहन, जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट (GVW) 25,000 किलोग्राम या इससे कम हो के लिए टोल फ्री 600 रुपये निर्धारित की गई है. इसी तरह से भारी निर्माण मशीनरी, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट व मल्टी एक्सल वाहनों को 800 रुपये शुल्क चुकाना होगा.

1 अप्रैल से टोल टैक्स में बढ़ोतरी (Notification)

वहीं, अत्यधिक भारी (सात या इससे अधिक एक्सल) (अन्य व्हीकल 60000 किलोग्राम से अधिक जीवीडब्ल्यू) से 900 रुपये टोल वसूला जाएगा. इसी तरह से सार्वजनिक वाहक या निजी वाहक परमिट के साथ चलने वाले ट्रैक्टर (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकृत वाहनों पर लागू नहीं) से 100 रुपये टोल टैक्स वसूला जाएगा. इसी तरह से मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों पर लागू नहीं है) को 30 रुपये टोल टैक्स चुकाना होगा. वहीं, बैरियर के आसपास के क्षेत्र के मालिकों के निजी पंजीकृत वाहन, जैसा कि धारा संख्या 2.3.22 (b) के अनुसार है (यह हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकृत वाहनों पर लागू नहीं होता) के लिए प्रतिदिन 100 रुपए टोल निर्धारित किया गया है.

सदन में ये बोले सीएम सुक्खू

विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'बॉर्डर जिला से लगते पंजाब और हरियाणा में प्रदेश सरकार के टोल टैक्स एंट्री को अत्यधिक बढ़ाए जाने का भ्रम फैलाया जा रहा है. मैं बताना चाहूंगा हमने टोल टैक्स में खास बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन कुछ श्रेणियां को फास्ट टैग के अनुसार रेशनलाइज किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि टोल फीस भी नहीं बढ़ाई है. जैसे की 6 टायर ट्रक की पहले टोल फीस 330 रुपए थी और अब भी यह इतनी ही है. इसके अतिरिक्त 10, 12 और 14 टायर डबल एक्सेल ट्रक की एंट्री फीस 570 रुपए थी, अब भी इसे नहीं बढ़ाया गया है. इसी तरह से 10, 12 और 14 टायर के थ्री एक्सल ट्रक की फीस पहले 570 थी, उसमें 30 रुपए की बढ़ोतरी की है. वही, मल्टी एक्स ट्राला भारी मशीनरी जिसकी फीस पहले 720 रुपए थी, इसे बढ़ाकर ₹800 किया गया है'.

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