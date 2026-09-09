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हानले की तर्ज पर लाहौल-पांगी में बनेगा खगोलीय केंद्र, दुर्गम क्षेत्रों तक होगी विज्ञान की पहुंच

हिमाचल के पहाड़ों से सितारों तक पहुंचेगा विज्ञान. लाहौल-स्पीति और पांगी की ऊंची पहाड़ियों में खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी केंद्र स्थापित करने की तैयारी.

सीएम सुक्खू ने की केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात
सीएम सुक्खू ने की केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में अब विज्ञान और आधुनिक तकनीक विकास की नई इबारत लिख सकती है. लद्दाख के हानले की तर्ज पर लाहौल-स्पीति और पांगी की ऊंची पहाड़ियों में खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी केंद्र स्थापित करने की तैयारी है. बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की. इस दौरान सीएम ने इस प्रस्ताव सहित प्रदेश में विज्ञान आधारित कई अहम परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग मांगा.

दुर्गम क्षेत्रों तक होगी विज्ञान की पहुंच

इस बैठक में प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों को मजबूत करने सहित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई. विशेष रूप से दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों तक वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक तकनीक का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया. डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री की ओर से उठाए गए मुद्दों और प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया. उन्होंने मंत्रालय की ओर से हिमाचल प्रदेश को हरसंभव सहायता एवं सहयोग प्रदान करने की बात कही.

लाहौल-पांगी में बनेगा खगोलीय केंद्र

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "लाहौल-स्पीति और पांगी के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खगोलीय अनुसंधान और अवलोकन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं. ऐसे में हानले की सफल पहल की तर्ज पर यहां खगोलीय केंद्र विकसित किया जा सकता है. इससे स्थानीय युवाओं और विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान से जुड़ने का अवसर मिलेगा. वहीं, जनजातीय क्षेत्रों में ज्ञान आधारित और सतत पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है".

लैवेंडर की खेती को मिलेगा वैज्ञानिक सहारा

सीएम सुक्खू ने प्रदेश में लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग का आग्रह किया. उन्होंने राज्य में लैवेंडर की डेमोंस्ट्रेशन साइट्स बढ़ाने की मांग रखी, ताकि किसान वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती को समझ सकें. अधिक प्रदर्शन स्थलों से किसानों में जागरूकता बढ़ने और लैवेंडर को वैकल्पिक एवं लाभकारी फसल के तौर पर अपनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

आकांक्षी ब्लॉकों के स्कूलों में बनेंगे विज्ञान संग्रहालय

विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री ने हिमाचल के आकांक्षी विकासखंडों के स्कूलों में विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने के लिए भी केंद्रीय सहायता मांगी. इन संग्रहालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को किताबों से आगे बढ़कर विज्ञान एवं तकनीक को अनुभव के आधार पर समझने का अवसर मिलेगा.

हर पंचायत में बारिश का आंकड़ा, ब्लॉक स्तर पर मौसम केंद्र

मौसम निगरानी को लेकर भी राज्य सरकार ने बड़ा प्रस्ताव रखा. मुख्यमंत्री ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वचालित वर्षामापी यंत्र और विकासखंड स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने की पहल में तेजी लाने का आग्रह किया. इससे बारिश और अन्य मौसम संबंधी मानकों का पंचायत स्तर तक वास्तविक समय का आंकड़ा उपलब्ध हो सकेगा. स्थान-विशिष्ट मौसम जानकारी मिलने से किसानों को कृषि योजना बनाने और मौसम के अनुसार समय पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी.

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