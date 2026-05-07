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हिमाचल में MIS के तहत सेब खरीद पर CM सुक्खू ने कही ये बड़ी बात

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री ने कहा वर्ष 2025 में एमआईएस के तहत रिकॉर्ड सेब की खरीद की गई थी.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 5:50 PM IST

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शिमला: हिमाचल में पिछले वर्ष एचपीएमसी ने ही पूर्ण रूप से एमआईएस के तहत सेब खरीद सुनिश्चित की थी. वहीं, इससे पहले हिमफेड भी खरीद प्रक्रिया में शामिल रहता था. लेकिन राज्य सरकार ने पिछले वर्ष से यह दायित्व केवल एचपीएमसी को सौंपा है. प्रदेश में अब यह व्यवस्था भविष्य में जारी रहेगी. ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कही.

इस दौरान उन्होंने निगम को आगामी सीजन के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत सेब खरीद की तैयारियों के लिए समुचित प्रबंध करने के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीएमसी ने वर्ष 2025 में एमआईएस के तहत रिकॉर्ड 98,540 मीट्रिक टन सेब की खरीद सुनिश्चित की थी.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'राज्य सरकार सेब उत्पादकों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है. इसके लिए निगम को किसानों तक उनके उत्पादों का अधिकतम लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य करने के लिए कहा गया है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगले सीजन में सेब की खरीद शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और प्रदेश के बागवानों की सुविधा के लिए खरीद केंद्रों की अग्रिम सूचना जारी की जाए'.

सीजन में सेब खरीद प्रक्रिया और डेटा का डिजिटलीकरण

सीएम सुक्खू ने कहा कि अगले खरीद सीजन से पूरी खरीद प्रक्रिया और डेटा का डिजिटलीकरण किया जाएगा. इससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और बागवान लाभान्वित होंगे. प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों के हितों को सर्वोपरि रखकर कार्य कर रही है. सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली लागू करने सहित अनेक बागवान हितैषी कदम उठाए हैं. सरकार के इन कदमों से बागवानों को उनकी मेहनत के बेहतर दाम मिल रहे है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एमआईएस के तहत बागवानों के बकाया भुगतान को चुकाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी राशि जारी की है.

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