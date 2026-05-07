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हिमाचल में MIS के तहत सेब खरीद पर CM सुक्खू ने कही ये बड़ी बात

शिमला: हिमाचल में पिछले वर्ष एचपीएमसी ने ही पूर्ण रूप से एमआईएस के तहत सेब खरीद सुनिश्चित की थी. वहीं, इससे पहले हिमफेड भी खरीद प्रक्रिया में शामिल रहता था. लेकिन राज्य सरकार ने पिछले वर्ष से यह दायित्व केवल एचपीएमसी को सौंपा है. प्रदेश में अब यह व्यवस्था भविष्य में जारी रहेगी. ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कही.

इस दौरान उन्होंने निगम को आगामी सीजन के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत सेब खरीद की तैयारियों के लिए समुचित प्रबंध करने के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीएमसी ने वर्ष 2025 में एमआईएस के तहत रिकॉर्ड 98,540 मीट्रिक टन सेब की खरीद सुनिश्चित की थी.