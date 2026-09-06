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अब हिमाचल में ही मिलेगी हेल्थ सेक्टर की खास पढ़ाई, CM के जिले में खुलेगा एलाइड हेल्थ कॉलेज

हमीरपुर में स्थापित होने वाले एलाइड एवं स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय में बीएससी लेबोरेटरी साइंसेज, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी ऑप्टोमेट्री और बीएससी फिजियोथेरेपी की 60-60 सीटें होंगी. इसके अलावा डायलिसिस टेक्नीशियन की 30 सीटें निर्धारित की गई हैं. संस्थान के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर सरकार 6.87 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

शिमला: हिमाचल के युवाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अब प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत कम होगी. राज्य सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए हमीरपुर में एलाइड एवं स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है. इस संस्थान में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की 330 सीटें होंगी. वहीं, आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में भी बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे.

स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार की कड़ी में आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा. दोनों संस्थानों में 30-30 सीटों की वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी. यह पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू किया जाएगा.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "प्रदेश सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ युवाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है. डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों को सहयोग देने और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी व्यवस्था के लिए एलाइड एवं हेल्थकेयर शिक्षा को मजबूत करना जरूरी है. हमीरपुर में एलाइड एवं स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय और आईजीएमसी शिमला और टांडा में रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू होने से छात्रों को प्रदेश में ही विशेष प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे."

पहले भी बढ़ाई जा चुकी हैं एलाइड हेल्थ की सीटें

सरकार ने वर्ष 2025 में भी एलाइड हेल्थकेयर शिक्षा के क्षेत्र में सीटों का विस्तार किया था. आईजीएमसी शिमला में बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियो एंड इमेजिंग और बीएससी एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजी की सीटें 10 से बढ़ाकर 50-50 की गई थीं. वहीं, टांडा मेडिकल कॉलेज में इन तीनों पाठ्यक्रमों की सीटें 18 से बढ़ाकर 50-50 की गईं.

स्वास्थ्य संस्थानों को मिलेगा प्रशिक्षित तकनीकी कार्यबल

सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में एलाइड एवं हेल्थकेयर क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाना है. रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, लैबोरेटरी, डायलिसिस, फिजियोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ तकनीकी स्टाफ की जरूरत लगातार बढ़ रही है. नए पाठ्यक्रम और बढ़ी हुई सीटें इस जरूरत को पूरा करने में मदद करेंगी.

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