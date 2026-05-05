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CBI रिपोर्ट के दो साल बाद, पुलिस भर्ती पेपर 'लीक' मामले में CM सुक्खू ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा

शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार (4 मई) को 2022 पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया. यह मामला CBI द्वारा IPS अधिकारियों समेत चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बड़ी सज़ा की सिफारिश के दो साल बाद आया है. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने अप्रैल 2024 में सरकार को एक कम्युनिकेशन भेजा था, जिसमें भर्ती परीक्षा के आयोजन में "गंभीर प्रोफेशनल चूक, लापरवाही और प्रक्रिया के उल्लंघन" का हवाला देते हुए चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बड़ी डिपार्टमेंटल सज़ा की सिफारिश की गई थी.

पेपर लीक का पता चलने के बाद 2022 में कांस्टेबल के 1,334 पदों के लिए हुई परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं. CBI जांच में कथित तौर पर पता चला कि 19 मार्च, 2022 को गाजियाबाद में एक प्राइवेट प्रेस में प्रिंटिंग के दौरान क्वेश्चन पेपर कथित तौर पर चोरी हो गया था और कहा गया कि संबंधित अधिकारियों ने तय प्रोसेस को नज़रअंदाज़ किया, जिसमें प्रिंटिंग फैसिलिटी चुनने के लिए कोई फॉर्मल टेंडर या वर्क ऑर्डर न होना भी शामिल है.

कई सुरक्षा खामियों की ओर इशारा करते हुए, CBI ने कहा कि इस अहम समय में पेपर्स की सुरक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस का कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं किया गया था और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को बिना सही सीलिंग या डॉक्यूमेंटेशन के हैंडल किया गया था. इसके अलावा, फाइनल ड्राफ्ट को अप्रूवल के लिए WhatsApp के ज़रिए शेयर किया गया था, जिससे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुईं, रिपोर्ट में कहा गया.

यह मामला तब फिर से सामने आया जब यह कम्युनिकेशन ऑनलाइन बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हो गया और विपक्षी BJP ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार रिपोर्ट में बताए गए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही. सोमवार को मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि, "हमारी सरकार सभी लेवल पर करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कमिटेड है. सत्ता संभालने के तुरंत बाद, हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई और अब हमें पता है कि भ्रष्टाचार कहां है. आपस में लड़ने वाले अधिकारियों को असली मुद्दे से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए."