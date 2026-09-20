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'CBSE स्कूलों में तीन महीने में होगी 2000 शिक्षकों की भर्ती, बिना किसी सिफारिश के योग्यता के आधार पर चयन'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से लगभग 3,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है.

CM Sukhu on Himachal CBSE School Teacher Recruitment
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (@SukhvinderSinghSukhu)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 2:10 PM IST

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सोलन: हिमाचल के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर होने वाली है. प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के अर्की में आयोजित राज्य स्तरीय सायर मेले के समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेशभर के सीबीएसई स्कूलों में अगले तीन महीने के भीतर 2,000 और शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की है.

'सीबीएसई स्कूलों में 2,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति'

सीएम सुक्खू ने कहा है कि, "जब राज्य सरकार ने कुछ महीने पहले प्रदेश में 150 सीबीएसई स्कूल खोलने की घोषणा की थी, तो इस निर्णय का विरोध किया गया था. इन स्कूलों में शिक्षकों का चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर और बिना किसी सिफारिश के किया जा रहा है. प्रत्येक सीबीएसई स्कूल में पांच से आठ शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है और शेष पदों को भी जल्द भर दिया जाएगा. निजी स्कूलों में सीबीएसई शिक्षा काफी महंगी है, जबकि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में भी इसी स्तर की सुविधाएं कम खर्च में उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है."

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिग्गल, भूमती और जय नगर के स्कूलों को सीबीएसई स्कूलों में परिवर्तित करने की घोषणा की. सीएम सुक्खू ने कहा कि, राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में व्यापक सुधार कर रही है. प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 15 से 19 वर्ष पुराने उपकरणों के स्थान पर एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर आधुनिक मशीनरी उपलब्ध करवाई गई है और जांच सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है. चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है और अर्की में भी जल्द ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए गए आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जा रही है. राज्य सरकार ने हाल ही में 200 चिकित्सकों की भर्ती की है और जल्द ही 228 और चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी. आने वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा.

Closing ceremony of State Level Sair Mela at Arki
अर्की में राज्य स्तरीय सायर मेले के समापन समारोह में सीएम सुक्खू (@SukhvinderSinghSukhu)

'भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर 3,000 करोड़ की बचत'

सीएम सुक्खू ने कहा कि, मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से लगभग 3,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है. इन संसाधनों का उपयोग विधवाओं, बच्चों और समाज के अन्य जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं में किया जा रहा है. भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित संपत्तियों की जांच की जा रही है और यदि यह पाया गया कि संपत्तियां अवैध तरीके से अर्जित की गई हैं, तो उन्हें जब्त कर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा. उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ इस अभियान में आम जनता से भी सहयोग का आह्वान किया.

Closing ceremony of State Level Sair Mela at Arki
समापन समारोह को संबोधितक करते हुए मुख्यमंत्री (@SukhvinderSinghSukhu)

किशाऊ प्रोजेक्ट पर क्या बोले मुख्यमंत्री?

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि, "यह समझौता ऐसे समय में हुआ, जब दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पानी की कमी की आशंका जताई जा रही थी. पूर्व सरकार ने समझौते की पूर्व निर्धारित शर्तों को स्वीकार कर लिया था. भाजपा की सरकार होती तो हिमाचल प्रदेश की जनता पर 3,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता था और राज्य को 1,200 करोड़ से 1,500 करोड़ रुपये तक की संभावित वार्षिक आय से भी वंचित होना पड़ सकता था."

सीएम सुक्खू ने कहा कि, उनका स्पष्ट मत है कि जिन राज्यों को पानी की आवश्यकता है, उन्हें ही विद्युत परियोजना की लागत भी वहन करनी चाहिए. हिमाचल प्रदेश की जनता के सहयोग और दृढ़ संकल्प से अंततः राज्य के हित में शर्तों पर यह समझौता सुनिश्चित किया गया. उत्तराखंड ने भी हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर इसी प्रकार के समझौते की मांग की थी, लेकिन वह इसे प्राप्त नहीं कर सका. उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में करीब 5,000 बीघा भूमि कुछ पसंदीदा उद्योगपतियों को बिना पंजीकरण शुल्क के आवंटित की गई, लेकिन अभी तक वहां कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ है. राज्य सरकार ऐसे आवंटनों को रद्द करने पर विचार कर रही है.

Closing ceremony of State Level Sair Mela at Arki
सायर मेले के समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (@SukhvinderSinghSukhu)

अर्की को करोड़ों की सौगात

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान 34.46 करोड़ रुपये की लागत की सात विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए. उन्होंने कहा कि, इन विकास परियोजनाओं से क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे और इनसे बुनियादी अधोसंरचना और आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी. उन्होंने कहा कि फल एवं सब्जी उप-मंडी कुनिहार से क्षेत्र की लगभग 25 से 30 ग्राम पंचायतों के किसानों को लाभ मिलेगा. इस सुविधा के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के बेहतर विपणन के अवसर उपलब्ध होंगे और उन्हें अपनी फसलों के उचित एवं लाभकारी दाम प्राप्त करने में सहायता मिलेगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, 33/11 केवी, 315 एमवीए जीआईएस विद्युत उपकेंद्र, ग्याणा (मांगू) के निर्माण से क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही कम वोल्टेज की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी.

Closing ceremony of State Level Sair Mela at Arki
अर्की में राज्य स्तरीय सायर मेले का समापन समारोह (@SukhvinderSinghSukhu)

'शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, कौशलयुक्त और रोजगारपरक बनाने पर जोर'

कुल्लू के देव लोक रिसोर्ट बड़ाग्रां में 'उच्चतर शिक्षा में सुधार' पर आयोजित दो दिवसीय प्राचार्य सम्मेलन के शुभारंभ पर कहा कि, हिमाचल प्रदेश को देश के सर्वाधिक साक्षर राज्यों में जाना जाता है और प्रदेश के कुल बजट का 18 प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र पर व्यय किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्राचार्य महाविद्यालयों के केवल प्रशासनिक प्रमुख नहीं, बल्कि उनके शैक्षणिक नेतृत्व की धुरी हैं. यह सम्मेलन उपलब्धियों की समीक्षा, अनुभवों के आदान-प्रदान और उच्चतर शिक्षा की आगामी दिशा तय करने का महत्वपूर्ण मंच है.

26 महाविद्यालयों में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 उच्चतर शिक्षा में व्यापक बदलाव की आधारशिला है. प्रदेश के 26 राजकीय महाविद्यालयों में चार वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया गया है. सम्मान सहित स्नातक और अनुसंधान सहित सम्मान जैसे पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को शोध और उच्च अध्ययन के नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने, अनुसंधान करने, नवाचार और समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित करना उच्चतर शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए."

142 राजकीय महाविद्यालय, 5,071 नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां

शिक्षा मंत्री ने कहा कि, प्रदेश में 142 महाविद्यालय उच्चतर शिक्षा के निरंतर विस्तार को दर्शाते हैं. विभिन्न श्रेणियों में 5,071 नियुक्तियां, पदोन्नतियां एवं नियमितीकरण किए गए हैं, जिनमें 144 प्राचार्य और 534 एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर के पद शामिल हैं. महाविद्यालयों में रिक्त पद भरने की प्रक्रिया जारी है और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) के 373 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है.

Education Minister Rohit Thakur
कुल्लू में आयोजित 'उच्चतर शिक्षा में सुधार' प्राचार्य सम्मेलन में शिक्षा मंत्री (ETV Bharat)

व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रम से 1,914 विद्यार्थियों को रोजगार

शिक्षा मंत्री ने कहा कि, वर्तमान समय में डिग्री के साथ कौशल और व्यावहारिक अनुभव भी जरूरी हैं. वर्ष 2017-18 में 12 महाविद्यालयों से शुरू हुआ व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रम अब 20 राजकीय महाविद्यालयों तक पहुंच चुका है, जबकि पिछले पांच वर्षों में 1,914 विद्यार्थियों को रोजगार मिला है. इसके अतिरिक्त 19 और राजकीय महाविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम शुरू करने तथा शिक्षुता आधारित डिग्री कार्यक्रम के विस्तार की दिशा में कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में 50 राजकीय महाविद्यालयों में डिजिटल रूपांतरण की पहल की गई है.

Education Minister Rohit Thakur
शिक्षा मंत्री ने अंतर-महाविद्यालय रैंकिंग पुस्तिका का किया विमोचन (ETV Bharat)

'कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ेंगे विद्यार्थी'

शिक्षा मंत्री ने कहा कि, महाविद्यालयों में कौशल प्रयोगशालाओं, इंटर्नशिप केंद्रों, रोजगार प्रकोष्ठों और नवाचार एवं उद्यमिता केंद्रों को मजबूत किया जा रहा है. भविष्य की प्रौद्योगिकी एवं नवाचार प्रयोगशालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल स्वचालन जैसी उभरती तकनीकों से जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता और समस्या समाधान की संस्कृति विकसित करना समय की आवश्यकता है.

Education Minister Rohit Thakur
'उच्चतर शिक्षा में सुधार' प्राचार्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (ETV Bharat)
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