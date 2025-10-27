ETV Bharat / state

प्रियंका ने फिर CM सुक्खू पर जताया विश्वास, इस लिस्ट में गहलोत से पहले मुख्यमंत्री का नाम

शिमला: कांग्रेस हाईकमान ने फिर सीएम सुक्खू पर भरोसा जताया है. पार्टी की बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों की सूची में हिमाचल से एक मात्र नेता सीएम सुक्खू को शामिल किया है. स्टार प्रचारक की सूची में प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद सीएम सुक्खू का नाम छठे नम्बर पर हैं. वहीं, अशोक गहलोत का नाम सूची में सातवें स्थान पर हैं.

ऐसे में पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों की सूची में प्रियंका गांधी वाड्रा ने छोटे पहाड़ी राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ऊपर जगह देकर राजनीतिक संकेत भी साफ कर दिए हैं कि सुक्खू न केवल प्रदेश सरकार के मुखिया के रूप में अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर भी उनका प्रभाव तेजी से बढ़ा है. वहीं, कांग्रेस हाईकमान का उन पर लगातार विश्वास जताना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में सुक्खू राज्य की राजनीति में और अधिक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की सूची (ETV Bharat)

पहले चरण के चुनाव प्रचार में ये नाम शामिल

बिहार में कांग्रेस हाईकमान ने पहले चरण के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें कुल 40 नेताओं को सूची में स्थान दिया गया है, इस सूची में हिमाचल से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक मात्र नाम शामिल है. बिहार विधानसभा चुनाव की स्टार प्रचारकों की पहली सूची में पहला नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है. इसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, मीरा कुमार, कृष्णा अल्लावरू, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, चरणजीत सिंह चन्नी, गौरव गोगोई, तारीख अनवर, मोहम्मद जवाद, अखिलेश प्रसाद सिंह, मनोज राम, अलका लांबा, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, जीतू पटवारी, सुखदाई भगत, राजेश कुमार राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, अजय राय, जिग्नेश मेवानी, रंजीत रंजन, राजेश रंजन, अनिल जयहिंद, राजेंद्र पाल गौतम, फुरकान अंसारी, उदय भानु चिब व सुबोध कांत सहाय शामिल है.