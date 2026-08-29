ETV Bharat / state

विधायक पत्नी ने मुस्कुरा कर भेंट किए फूल, CM सुक्खू ने भर दी देहरा की झोली, राज्य की पहली ओजोन पेयजल योजना की सौगात

शिमला: हिमाचल के सियासी गलियारों में शनिवार को एक सुंदर तस्वीर सामने आई. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया. वहां उनकी विधायक पत्नी ने स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते राज्य के सीएम को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया. उस समय ये रिश्ता पति-पत्नी का न होकर राज्य के मुखिया और एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली विधायक का अधिक रहा. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनकी विधायक पत्नी कमलेश ठाकुर ने जिस समय देहरा के बड्डल ठोर इलाके में पहुंचने पर फूलों से स्वागत किया तो दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई. सीएम सुक्खू ने शनिवार को न केवल अपनी पत्नी के निर्वाचन क्षेत्र देहरा का दौरा किया, बल्कि वे अपने ससुराल डाडासीबा के साथ ही अपनी खुद की विधानसभा सीट नादौन के दौरे पर थे. उन्होंने सभी जगह कुछ बड़े ऐलान किए. खासकर देहरा विधानसभा क्षेत्र में राज्य की पहली ओजोन आधारित पेयजल योजना की सौगात दी. ये परियोजना 46 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी. यही नहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चनौर में विख्यात भगवान लक्ष्मीनारायण मंदिर में पत्नी कमलेश ठाकुर के साथ पूजा-अर्चना भी की.

भारत में इस समय हिमाचल ही ऐसा प्रांत है, जहां नादौन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के सीएम पद पर हैं और देहरा निर्वाचन क्षेत्र से उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर विधायक हैं. यानी हिमाचल विधानसभा में दो पावरफुल नेता मौजूद हैं. शनिवार को हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्नी कमलेश ठाकुर के निर्वाचन क्षेत्र, अपनी ससुराल के इलाके और फिर खुद के निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक पत्नी कमलेश ठाकुर के निर्वाचन क्षेत्र में 46 करोड़ रुपए की ओजोन आधारित पेयजल योजना व बड्डल ठोर में पशु चिकित्सालय खोलने का ऐलान किया.

यहां बता दें कि डाडासीबा वैसे तो सीएम सुक्खू की ससुराल है, लेकिन वहां जसवां-प्रागपुर से भाजपा के विधायक बिक्रम ठाकुर हैं. जसवां-प्रागपुर सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर का मायका है. ऐसे में जसवां के दामाद होने के नाते सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां भी कुछ घोषणाएं कीं. उन्होंने जसवां-प्रागपुर के लिए एसडीएम कार्यालय की घोषणा की. कस्बा कोटला में कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर के साथ ही मछुआरा परिवारों को 35 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी. फिर सीएम सुक्खू ने अपने निर्वाचन क्षेत्र नादौन में कई ऐलान किए. वहां, उन्होंने 17.52 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आधारशिला रखी. इसी दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही ऐलान किया कि 2 अक्टूबर को सोलन से अपना परिवार, सुखी परिवार योजना लांच की जाएगी.