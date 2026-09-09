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कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को मिलेगी रफ्तार, दो महीने में फाइनल होगी फीजिबिलिटी रिपोर्ट

कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार और शिमला एयरपोर्ट से नियमित हवाई सेवाएं शुरू होने से पर्यटन को नई गति मिलेगी: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू

सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से की मुलाकात
सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से की मुलाकात (@CM Sukhu Post)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 10:29 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल में हवाई कनेक्टिविटी को लेकर दिल्ली में हुई अहम बैठक के बाद कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की उम्मीदों को नई उड़ान मिली है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात कर प्रदेश की विमानन परियोजनाओं का मामला उठाया. बैठक में कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की टेक्नो-इकोनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट को दो माह के भीतर अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं.

वहीं, प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत वित्तीय सहायता देने पर भी सहमति जताई है. मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के समक्ष कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को प्राथमिकता से उठाया. उन्होंने कहा कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है और पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए बेहतर हवाई संपर्क जरूरी है. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार, शिमला एयरपोर्ट से नियमित हवाई सेवाएं और प्रदेश में हेलीपोर्ट नेटवर्क को मजबूत करने से पर्यटन को नई गति मिलेगी. साथ ही, दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर हवाई संपर्क उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी".

दो महीने में रिपोर्ट, फिर तेज होगी एयरपोर्ट विस्तार की प्रक्रिया

केंद्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की टेक्नो-इकोनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट दो माह के भीतर तैयार कर अंतिम रूप देने के निर्देश दिए. इसके लिए सक्षम सलाहकार नियुक्त करने और तय समय सीमा में रिपोर्ट तैयार करवाने को कहा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट समय पर तैयार होने से परियोजना को आगे बढ़ाने में तेजी आएगी. उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से परियोजना की लागत का यथार्थपरक आकलन करने का भी आग्रह किया.

हिमाचल में बनेंगे हेलीपोर्ट, केंद्र देगा वित्तीय मदद

बैठक में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रस्तावित और विकसित किए जा रहे हेलीपोर्ट का मुद्दा भी उठा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ने के लिए हेलीपोर्ट नेटवर्क मजबूत करना जरूरी है. आपदा और आपात परिस्थितियों में भी इनका महत्व काफी बढ़ जाता है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने उड़ान योजना के तहत हिमाचल में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने पर सहमति जताई".

शिमला एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों की उम्मीद

शिमला एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों के संचालन को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई. केंद्रीय मंत्री ने शिमला को नियमित हवाई संपर्क उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया।. रनवे की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विमानों के संचालन की संभावनाओं पर भी विचार किया गया.

CISF की जगह हिमाचल पुलिस संभालेगी सुरक्षा

शिमला एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बैठक में अहम प्रस्ताव सामने आया. मुख्यमंत्री ने कांगड़ा एयरपोर्ट की तर्ज पर शिमला एयरपोर्ट की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के स्थान पर हिमाचल प्रदेश पुलिस को सौंपने का आग्रह किया. केंद्रीय मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की.

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