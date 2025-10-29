ETV Bharat / state

सीएम सुक्खू ने प्रदेश में 150 स्वचालित मौसम केंद्र और डॉप्लर रडार स्थापित करने की रखी मांग

मुख्यमंत्री केंद्र के सामने प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं का मुद्दा उठाया है और त्वरित चेतावनी ढांचा उपलब्ध करवाने की मांग रखी है.

सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से की मुलाकात
सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से की मुलाकात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 2:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र के समक्ष राज्य में 150 स्वचालित मौसम केंद्रों के साथ ही किन्नौर में एक डॉप्लर वेदर रडार स्थापित करने की मांग उठाई है. नई दिल्ली में सीएम सुक्खू ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात में ये मांग रखी है. सीएम सुक्खू ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में अर्ली वार्निंग उपलब्ध करवाने के लिए डॉप्लर वेदर रडार की जरूरत है, ताकि इससे मौसम की जानकारी तुरंत मिले, इसके लिए समुचित संख्या में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए.

सीएम ने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति, ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में परिवर्तन के कारण प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है. इस कारण हिमाचल में व्यापक स्तर पर नुकसान हो रहा है. इसी के चलते सीएम सुक्खू ने किन्नौर जिला में एक डॉप्लर वेदर रडार और प्रदेश में 150 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया, ताकि इनके माध्यम से पूरे राज्य को अर्ली वॉर्निग सिस्टम का लाभ मिल सके. उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि ये प्रणालियां अगले मानसून सीजन से पहले स्थापित की जाएं. सीएम सुक्खू ने लाहौल-स्पीति जिला के लिए एक डॉप्लर वेदर रडार स्वीकृत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री का आभार जताया. इस बारे में भी सीएम ने पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री से आग्रह किया था.

कांगड़ा-हमीरपुर जोन में सीस्मिक प्रयोगशाला स्थापित करने की मांग

मुलाकात के दौरान सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मौसम डेटा को केंद्र द्वारा अधिसूचित अग्रिम चेतावनी एजेंसियों के डेटा के साथ एकीकृत किया जाना आवश्यक है. इससे एकीकृत जानकारी और समय पर पहले ही चेतावनी मिलने में आसानी होगी. उन्होंने कांगड़ा-हमीरपुर जोन में सीस्मिक प्रयोगशाला और डेटा विश्लेषण केंद्र स्थापित करने का आग्रह भी किया. सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है. ऐसे में उच्च क्षमता युक्त केंद्र की स्थापना प्रदेश सहित अन्य पर्वतीय राज्यों के लिए लाभदायक होगी.

दो अतिरिक्त वायु निगरानी प्रणालियां स्थापित करने की मांग

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिला में मौसम डेटा केंद्र, प्रदेश के उंचाई वाले क्षेत्रों में दो अतिरिक्त वायु निगरानी प्रणालियां और शेडो जोन में कॉम्पैक्ट वेदर रडार स्थापित करने का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं में अप्रत्याशित वृद्धि के दृष्टिगत अत्याधुनिक चेतावनी एवं डेटा मॉनिटरिंग और विश्लेषण प्रणाली की स्थापना समय की आवश्यकता है. उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री से प्रदेश में अंतरिक्ष विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम, कृत्रिम मेधा एवं संबंद्ध तकनीक की जानकारी के लिए रिफ्रेशर कोर्स, पर्यावरण संरक्षण एवं समग्र विकास के दृष्टिगत पौध आधारित पैकेजिंग प्रणाली तैयार करने के लिए अनुसंधान व विकास केंद्र के अलावा पर्वतीय जैविक संसाधनों के समग्र उपयोग के लिए जैव उत्पादन हब (बायो मैन्यूफेक्चरिंग) की स्थापना के लिए प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह भी किया.

प्रदेश में प्राकृतिक कृषि एवं लैवेंडर सहित लेमन ग्रास और पुष्प खेती के विषय में भी बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि हिमाचल प्राकृतिक कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है. प्रदेश सरकार की इस पहल से कृषक व्यापक स्तर पर लाभ ले रहे हैं.वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री ने हिमाचल सरकार की इस पहल की सराहना की है. उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य की विभिन्न मांगों पर शीघ्र उचित निर्णय लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: मुख्य सचिव, डीजीपी की एडहॉक नियुक्ति पर सुखविंदर सरकार को राज्यपाल की खरी-खरी, सही अफसरों की नियुक्ति की सलाह

TAGGED:

CM SUKHU MET JITENDRA SING
DOPPLER RADARS HIMACHAL
AUTOMATIC WEATHER STATIONS HIMACHAL
CM SUKHVINDER SINGH SUKHU
CM SUKHU DELHI VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मौसम बदलते ही क्यों बढ़ जाती हैं बीमारियां, डॉक्टर से जानिए ये आम बीमारियों क्यों हैं अधिक खतरनाक?

हिमाचल में जख्मी हुए पहाड़, भारी बारिश ने निगल ली इतने हजार किलोमीटर सड़कें, अब मरम्मत के लिए चाहिए 3 हजार करोड़ से अधिक

पेड़ों से गिर रहा पोलन बना अस्थमा और दिल के रोगियों का दुश्मन, ऐसे करें बचाव वरना बढ़ सकती है परेशानी

GI टैग मिलने के बाद लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब, विदेशी और बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.