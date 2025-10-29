ETV Bharat / state

सीएम सुक्खू ने प्रदेश में 150 स्वचालित मौसम केंद्र और डॉप्लर रडार स्थापित करने की रखी मांग

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र के समक्ष राज्य में 150 स्वचालित मौसम केंद्रों के साथ ही किन्नौर में एक डॉप्लर वेदर रडार स्थापित करने की मांग उठाई है. नई दिल्ली में सीएम सुक्खू ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात में ये मांग रखी है. सीएम सुक्खू ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में अर्ली वार्निंग उपलब्ध करवाने के लिए डॉप्लर वेदर रडार की जरूरत है, ताकि इससे मौसम की जानकारी तुरंत मिले, इसके लिए समुचित संख्या में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए.

सीएम ने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति, ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में परिवर्तन के कारण प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है. इस कारण हिमाचल में व्यापक स्तर पर नुकसान हो रहा है. इसी के चलते सीएम सुक्खू ने किन्नौर जिला में एक डॉप्लर वेदर रडार और प्रदेश में 150 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया, ताकि इनके माध्यम से पूरे राज्य को अर्ली वॉर्निग सिस्टम का लाभ मिल सके. उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि ये प्रणालियां अगले मानसून सीजन से पहले स्थापित की जाएं. सीएम सुक्खू ने लाहौल-स्पीति जिला के लिए एक डॉप्लर वेदर रडार स्वीकृत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री का आभार जताया. इस बारे में भी सीएम ने पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री से आग्रह किया था.

कांगड़ा-हमीरपुर जोन में सीस्मिक प्रयोगशाला स्थापित करने की मांग

मुलाकात के दौरान सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मौसम डेटा को केंद्र द्वारा अधिसूचित अग्रिम चेतावनी एजेंसियों के डेटा के साथ एकीकृत किया जाना आवश्यक है. इससे एकीकृत जानकारी और समय पर पहले ही चेतावनी मिलने में आसानी होगी. उन्होंने कांगड़ा-हमीरपुर जोन में सीस्मिक प्रयोगशाला और डेटा विश्लेषण केंद्र स्थापित करने का आग्रह भी किया. सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है. ऐसे में उच्च क्षमता युक्त केंद्र की स्थापना प्रदेश सहित अन्य पर्वतीय राज्यों के लिए लाभदायक होगी.