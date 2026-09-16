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एंटी चिट्टा वॉकाथॉन में बिगड़ी बच्चों की तबीयत, CM सुक्खू ने जाना हाल, भाजपा MLA ने उठाए सवाल

बच्चों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "करीब 30 हजार छात्र-छात्राएं कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिनमें से कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई. गर्मी के कारण कुछ बच्चों को डिहाइड्रेशन की समस्या हुई थी, लेकिन अब सभी की हालत बेहतर है".

ऊना: नशे के खिलाफ ऊना में आयोजित एंटी चिट्टा वॉकाथॉन के दौरान उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब गर्मी और डिहाइड्रेशन के चलते करीब डेढ़ दर्जन बच्चे अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. बच्चों को तत्काल उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ ने उनका उपचार किया. बच्चों के बीमार होने की सूचना मिलने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अस्पताल पहुंचे और बच्चों का कुशलक्षेम जाना. वहीं, भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने कार्यक्रम की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए.

वहीं, विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने भी अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हाल जाना. उन्होंने आयोजन के उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाते हुए कार्यक्रम के समय को लेकर आपत्ति जताई. सत्ती ने कहा कि उन्होंने पहले ही इस समय बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आशंका जताई थी.

विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा, "नशे के खिलाफ अभियान जरूरी है, लेकिन जिले के लिहाज से इतने बड़े आयोजन का समय सही नहीं था. इस संबंध में उन्होंने पहले ही बच्चों के बीमार होने की आशंका जताई थी. चिकित्सकों ने बच्चों को बेहतर उपचार दिया है और अब सभी सकुशल हैं".

बता दें कि बुधवार को ऊना जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी खेल परिसर में पुलिस विभाग और प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित एंटी चिट्टा वॉकाथॉन के दौरान करीब डेढ़ दर्जन बच्चे बेहोश होकर गिर गए. बच्चों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया. चिकित्सकों ने बच्चों को उपचार दिया है और अब उनकी हालत ठीक बताई जा रही है.

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